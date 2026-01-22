Doriane Pin wordt ontwikkelingscoureur bij het Formule 1-team van Mercedes. Dat maakten de Silberpfeile woensdag bekend. De 22-jarige Française werd vorig jaar kampioen in de F1 Academy namens de Duitse renstal; tijdens de seizoensfinale in Las Vegas versloeg ze haar titelrivaal, de Nederlandse Maya Weug. Als ontwikkelingscoureur wordt Pin nauw betrokken bij het Formule 1-programma van Mercedes.

Doriane Pin, die in haar tweede seizoen in de F1 Academy de titel veroverde, zal Mercedes ondersteunen met simulatorwerk en gedurende het jaar ook aanwezig zijn bij meerdere Grands Prix. Daarbij werkt ze samen met vaste coureurs George Russell en Kimi Antonelli. Daarnaast krijgt Pin een begeleidende rol richting de nieuwe Mercedes-coureur in de F1 Academy, die haar dit seizoen zal opvolgen.

‘Trots en dankbaar’

“Ik ben erg trots en dankbaar dat ik de rol van ontwikkelingscoureur binnen het Mercedes-team mag vervullen”, reageerde Pin verheugd. “Mijn twee jaar in het juniorprogramma hebben me geholpen om te groeien als coureur, en dit is een geweldige nieuwe stap in mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om verder te werken met iedereen in Brackley en Brixworth en om nieuwe kansen te grijpen, zowel op als naast de baan.”

De toevoeging van de jonge coureur aan het ontwikkelingsprogramma van Mercedes is een logisch vervolg op haar eerdere activiteiten binnen het team. Pin werkte al in de Mercedes-simulator en liet daar een sterke indruk achter. Over haar verdere raceprogramma bestaat nog enige onzekerheid. Mercedes heeft aangekondigd dat het programma van Pin voor 2026 binnenkort bekend wordt gemaakt. Alles wijst er echter op dat de Française zich opnieuw zal richten op de langeafstandsracerij, waarin ze al grote successen boekte voordat ze in 2024 de overstap maakte naar de formulewagens.

