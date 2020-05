Wie rijdt waar? Aankondigingen verwacht van Ferrari, McLaren en Renault

Het is de week van de coureurswisselingen en vandaag zou zomaar de dag van de beslissingen kunnen worden. Naar verwachting zal Ferrari zijn tweede coureur voor het seizoen 2021 bekendmaken waarmee er een stoelendans wordt ingezet.

Grote favoriet voor het tweede zitje bij de Scuderia is Carlos Sainz, achter de schermen zou de deal al zijn afgetikt en is het alleen wachten op het officiële bericht uit Maranello. De Spanjaard volgt daarmee Sebastian Vettel die eerder deze week zijn afscheid aankondigde.

Ricciardo naar McLaren, wie naar Renault?

Mocht de keuze inderdaad op Sainz zijn gevallen, heeft McLaren uiteraard ook een vacature te vullen. Daniel Ricciardo zou al zijn gepolst voor die positie, de Australiër heeft voor 2020 nog een contract bij Renault maar is daarna dus vrij om te gaan waar hij wil. McLaren zou dan in ieder geval op komisch vlak een droomduo hebben met Lando Norris en Ricciardo.

Over het lege stoeltje bij Renault zijn er minder hardnekkige geruchten. Op social media wordt er gewezen naar ‘cryptische boodschappen’ vanuit de hoek van Renault in de richting van Fernando Alonso. De Spanjaard heeft natuurlijk een rijke historie bij Renault en zou in de rol van mentor nog veel voor het team kunnen betekenen.

‘Vettel zet zinnen op Mercedes’

Over de afzwaaiende Sebastian Vettel zijn minder verhalen die de ronde doen. Bild-journalist Ralf Bach liet gisteren noteren dat Vettel alles op alles zet voor een Mercedes-stoeltje. Valtteri Bottas heeft voor 2020 nog een overeenkomst maar in 2021 komt zijn stoeltje vrij. Vettel zou volgens dezelfde Bach McLaren al hebben afgewimpeld, de Duitser heeft geen trek in een rol bij een team in opbouw en wil alleen om de prijzen mee kunnen doen.