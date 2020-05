Geen terugkeer naar Red Bull voor Vettel: ‘Twee alfamannetjes samen werkt niet’

Sinds de bekendmaking van de breuk tussen Vettel en Ferrari wordt er druk gespeculeerd. Over Vettels vervanger in Maranello, maar ook over de volgende de stap in de carrière van de Duitser. Een terugkeer naar Red Bull lijkt Christian Horner alvast uit te sluiten. “We zijn blij met de coureurs die we hebben. Ik weet zeker dat Vettel geen gebrek aan opties heeft.”

Terwijl Toto Wolff de deur voor Vettel bij Mercedes op een kier houdt (“We moeten rekening houden met deze ontwikkeling”), lijkt collega Christian Horner meteen duidelijkheid te scheppen. Volgens de Red Bull-teambaas is het “enorm onwaarschijnlijk” dat Vettel terugkeert naar het team waarmee hij vier keer wereldkampioen werd.

“We hebben een langetermijnovereenkomst met Max (Verstappen, red.) en ik denk dat Alex (Albon, red.) goed werk levert”, vertelt Horner aan Sky Sports. “We hebben een goede dynamiek binnen het team en de ervaring leert dat twee alfamannetjes samen niet goed werkt.“

“Sebastian is nog steeds een zeer competitieve coureur, dus ik denk niet dat het bevorderlijk zou zijn voor ons team om twee alfamannen te hebben”, gaat Horner verder. “We zijn blij met de driver line-up die we hebben.”

Volgens Horner betekent dat niet dat er geen andere teams voor Vettel zouden willen kiezen. “Ik weet zeker dat hij geen gebrek heeft aan opties voor de toekomst, maar hij heeft duidelijk besloten dat het bij Ferrari niet is gelukt voor hem.”

