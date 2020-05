Rondje media: ‘Schumacher-successen bij Ferrari bleken te hoog gegrepen voor Vettel’

De Formule 1-wereld werd gisteren wakker geschud met het nieuws dat Sebastian Vettel en Ferrari een punt zetten achter hun huwelijk. In de internationale media wordt vooral geconcludeerd dat Vettel en Ferrari gefaald hebben in hun missie nieuw succes te brengen.

Vettel vertrok naar Ferrari om zijn droom waar te maken, hij wilde dolgraag in de voetsporen van zijn jeugdheld Michael Schumacher treden en wereldkampioen worden met de Scuderia. “Misschien heeft Michael Schumacher het te makkelijk eruit laten zien”, schrijft The Guardian. “Nadat de Duitser het team zijn wil had opgelegd en de titels aaneenreeg voor Ferrari, heeft dat succes altijd boven Maranello gehangen. In de afgelopen tien jaar hebben twee van de beste coureurs van deze generatie geprobeerd de gloriedagen terug te laten keren maar is dat niet gelukt. Opnieuw konden hooggespannen verwachtingen niet waargemaakt worden.”

Martin Brundle vraagt zich af of we Vettel nog terug zullen zien. “Ik zie niet snel een plek ontstaan voor Vettel”, schrijft de Sky Sports-analyst. “We weten dat hij met andere teams spreekt en hij beschikt nog altijd over fenomenaal veel snelheid. Maar ik ben benieuwd of dit het is voor Seb, zal hij genoegen nemen met een plek in het middenveld? Ik denk dat er een goede kans is dat hij een stap terugdoet: of dat definitief zal zijn of tijdelijk zoals we vaker hebben gezien, we zullen het zien.”

Het Duitse Bild vraagt zich maar weer eens af waarom Vettel nooit dezelfde hype heeft kunnen veroorzaken als zijn idool Schumacher. “Jongste kampioen allertijden, vier keer op rij! Allemaal geweldig natuurlijk. Maar eigenlijk reed hij in de verkeerde auto. Red Bull is een plastic team met veel geld maar zonder traditie. Ze werden gerespecteerd om hun succes maar nooit geliefd. We waren trots op Schumi en Ferrari.”

Vettel staat bekend als iemand die teruggetrokken leeft, zonder sociale media. “Hij besloot al vroeg om een gepensioneerd leven te leiden in Zwitserland wat zijn goed recht is. Hij bleef ongenaakbaar en is nog altijd een mysterie voor de Duitsers”, gaat Bild verder. En Vettel was uiteraard niet de eerste Duitser met succes in de F1, met Schumacher was alles nieuw voor de Oosterburen. “Het effect is vergelijkbaar met Stich die Wimbledon won, Duitsland had tennis eerder al ontdekt met Boris Becker.” De krant sluit echter wel af met een compliment: “Hoewel Vettel minder harten veroverde dan Schumacher en faalde bij Ferrari, is en blijft hij een grote naam in de Duitse sporthistorie.”

