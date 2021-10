Williams heeft de Amerikaan Logan Sargeant opgenomen in haar talentenprogramma, zo heeft het – niet geheel toevallig – tijdens het Grand Prix-weekend in Austin bekendgemaakt.

De twintigjarige Sargeant, uit Florida, wordt lid van Williams’ Driver Academy. Hij zal simulatorwerk op zich nemen en ook met het team meelopen op het circuit. Sargeant heeft een overeenkomst voor de langere termijn getekend. Wat de Amerikaan naast zijn werk voor Williams gaat doen in 2022, wordt later aangekondigd. De afgelopen drie seizoenen reed hij in de Formule 3. In 2020 werd hij derde in dat kampioenschap, dit jaar finishte hij als zevende.

“Ik ben verheugd dat ik me bij de Williams Driver Academy mag aansluiten”, vertelt Sargeant. “Dit is een team dat niet alleen een fantastische geschiedenis heeft, maar ook een goede reputatie wat betreft het brengen van jong talent. Ik zie er enorm naar uit met het team aan de slag te gaan.”

Jost Capito, CEO en teambaas van Williams, is enorm tevreden met het vastleggen van Sargeant. “Hij heeft zijn talent wel laten zien in de Formule 3, door in een sterk veld constant goed te presteren. Ik ben er trots op dat Williams kan bijdragen aan het helpen ontwikkelen van weer een getalenteerde coureur.”

Sargeant is niet de enige junior die deel uitmaakt van de Williams Driver Academy. De Israeliër Roy Nissany en de Britten Jack Aitken en Jamie Chadwick zitten ook in het programma. Formule 2-coureur Dan Ticktum maakte er tot voor kort ook deel van uit. Williams nam afgelopen augustus echter afscheid van Ticktum.

