Williams heeft per direct afscheid genomen van haar junior en ontwikkelingscoureur Dan Ticktum. Het team geeft geen reden voor het plotselinge vertrek van de Formule 2-coureur.

Dan Ticktum voegde zich bij de Williams Academy in 2020 nadat hij eerder uit het Red Bull-opleidingsteam was gezet. De Brit was een ontwikkelingscoureur voor Williams en deed zodoende enkele tests in de simulator om het team op het circuit te helpen.

Nu scheiden de wegen tussen Ticktum en zijn tweede opleidingsteam, aangezien Williams vorige week afscheid heeft genomen van de 22-jarige Ticktum. Het is nog niet bekend waarom hij uit het team is gezet. Hij laat zelf op Instagram weten dat het niet gerelateerd is aan het ‘Latifi-incident’. Hij doelt daarmee op een moment tijdens een livestream op Twitch. Ticktum begon het deuntje van Scooby Doo te zingen, maar vervolgde de tekst met ‘Latifi is poo‘, zo liet hij zijn mening over de Canadese Formule 1-coureur weten. “Het was nog niet aangekondigd omdat er voor mij geen optie is voor een Formule 1-zitje in 2022”, aldus Ticktum. Hij is momenteel de nummer vier in het Formule 2-kampioenschap met een achterstand van negentien punten op kampioenschapsleider Oscar Piastri.

Ticktum is een snelle coureur, maar ook eentje met een opmerkelijk verleden. Ticktum werd in 2015 voor twee jaar geschorst (waarvan één voorwaardelijk) nadat hij in een MSA-race onder de safetycar bewust tegen een rivaal aan reed. Hij deed dat na meerdere collega’s onder de safetycar in te hebben gehaald.

Williams Academy kent nu drie coureurs

In 2018 zorgde Ticktum voor opschudding door openlijk vraagtekens te zetten bij Mick Schumachers wederopstanding in de tweede seizoenshelft. Schumacher greep zo alsnog de Formule 3-titel. Ticktum worstelde in 2019 in de Japanse Super Formula. Red Bull pakte toen zijn zitje af en schrapte hem uit het juniorprogramma.

Met het afscheid van Ticktum telt de Williams Academy nog maar drie coureurs: Roy Nissany, Jack Aitken en W-Series-kampioene Jamie Chadwick. Dat zou potentieel goed nieuws kunnen zijn voor Nyck de Vries. De Nederlander rijdt momenteel voor Mercedes in de Formule E en is daar de leider in het klassement, maar wordt in verband gebracht met het Williams-zitje in het geval dat George Russell naar Mercedes vertrekt. De Vries wilde bij onlangs bij Ziggo Sport niet expliciet zeggen of hij op dat zitje aast, maar deed die vraag met een lach af.

