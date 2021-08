Jack Aitken, de reserve- en ontwikkelingscoureur van Williams, is naar het ziekenhuis gebracht na een zeer zware crash in de 24 uur van Spa-Francorchamps. Hij heeft geen levensbedreigende verwondingen, maar moest voor controles wel naar het ziekenhuis. Daar is vastgesteld dat hij een gebroken sleutelbeen, een gebroken wervel en een zeer kleine longkneuzing heeft opgelopen.

Al vroeg in de befaamde 24 uursrace op Spa-Francorchamps ging het vreselijk fout. Een van de Lamborghini’s, vermoedelijk van Aitken, verloor de controle bij Eau Rouge en kwam in Raidillon in de bandenstapels terecht. Vervolgens stond de Lamborghini midden op de baan stil en aangezien het net na de start was, volgde de rest van het veld snel. Het leidde tot een kettingreactie waarbij uiteindelijk in totaal vier auto’s betrokken raakten: Kevin Estre in de Porsche, Davide Rigon in de Ferrari en de Lamborghini’s van Franck Perera en Jack Aitken.

De race werd direct geneutraliseerd, al was het voor de kijker van de race onduidelijk wat er was gebeurd. Op beelden die op sociale media verschenen was echter goed te zien waarom de regie geen beelden liet zien. De vier coureurs werden naar het medisch centrum gebracht. Estre en Perera werden al snel fit verklaard en konden terugkeren naar hun team, Rigon en Aitken moesten voor verdere controle naar het ziekenhuis. Het team van Rigon, Iron Lynx, heeft al laten weten dat hij na de controles in het ziekenhuis ook ongedeerd was. Aitken liep een gebroken sleutelbeen, een gebroken wervel, welke wel stabiel is, en een zeer kleine longkneuzing op bij de crash.

Aitken laat in een update van de organisatie weten dat hij hoopt zo snel mogelijk terug te keren in de auto. “Allereerst wil ik iedereen bedanken die me de afgelopen uren heeft gesteund: de marshalls, de medische staf langs de baan en in het ziekenhuis, mijn geweldige team, collega-coureurs en iedereen die een bericht heeft gestuurd. Alles bij elkaar genomen voel ik me prima en heb ik geluk gehad. Het spijt me ook voor mijn teamgenoten, dat we niet konden deelnemen, en voor de andere betrokken auto’s. Het doel is nu om terug te gaan naar het Verenigd Koninkrijk en zo goed mogelijk te herstellen en snel weer in de auto te zitten. Met de mensen om me heen weet ik zeker dat ik het prima ga redden!”, aldus de Britse Koreaan.

Foto: @JaitkenRacer

Een van de twee teamgenoten van Rigon, Callum Ilott, riep na de crash op tot aanpassingen van Raidillon. “Het belangrijkste is dat iedereen uit de auto is, Rigon en Aitken zullen in het ziekenhuis gecontroleerd worden en ik hoop dat het allemaal goedkomt”, tweet de reservecoureur van Alfa Romeo. “Ik wil ook graag zeggen dat er iets moet veranderen aan deze bocht en ik ben verbaasd dat dat nog niet gebeurd is. Genoeg is genoeg.”

Het ongeluk deed denken aan de zware crash in de Formule 2-race van 2019, toen Anthoine Hubert een coureur moest ontwijken die ook in Raidillon gecrasht was. De Fransman belandde toen zelf in de bandenstapels en werd daarna vol geraakt door Juan Manuel Correa. Hubert overleed kort na het ongeluk, Correa liep meerdere verwondingen, waaronder aan zijn benen, op.