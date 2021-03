Aitken blijft na ‘zeer bijzonder’ GP-debuut in 2020 aan als Williams-reserve voor 2021

De Brit Jack Aitken staat ook in 2021 weer in de boeken als reservecoureur bij Williams. Aitken is sinds 2020 in die hoedanigheid aan het team verbonden en mocht vorig jaar één keer optreden als invaller.

Dat was in de Grand Prix van Sakhir, waarin de vaste Williams-coureur George Russell op zijn beurt bij Mercedes instapte om de positief op corona geteste Lewis Hamilton te vervangen. Aitken finishte zijn tot op heden enige Grand Prix als zestiende en mag zich nu opmaken voor weer een jaar op de reservebank.

“Williams heeft me vorig jaar het meest bijzondere moment uit mijn loopbaan gegeven”, blikt Aitken terug op zijn Formule 1-debuut. “Ik ben er daarbij zeer blij mee dat mijn rol als reserve bij Williams een vervolg krijgt”, zegt de 25-jarige Koreaanse Brit.

“Ik zou dit team graag weer succes zien boeken. Het is dankzij het professionalisme en de werklust van iedereen bij Williams, dat ik mijn teamkleding met trots draag. Na vorig jaar aan het racen te hebben geproefd, wil ik het team zoveel mogelijk ondersteunen terwijl ik me zelf verder ontwikkel als coureur.”

Aitken reed de afgelopen drie jaar in de Formule 2, maar keert dit jaar vermoedelijk niet terug in die klasse. Williams-teambaas Simon Roberts ziet Aitken echter als een groot talent en prijst zijn bijdrage aan het team.

