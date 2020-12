Debutant Aitken: ‘Heb het team zelf een berichtje gestuurd met de vraag wat er ging gebeuren’

Jack Aitken maakt in Bahrein zijn Formule 1-debuut bij Williams als vervanger van George Russell. Aitken, die dit jaar actief was in de Formule 2, beseft dat hij dit weekend een enorme kans krijgt om zich te bewijzen op het hoogste niveau. Toch voelt de Schots-Koreaans jongeling weinig druk. “Ik ga me er gewoon op concentreren mijn werk goed te doen.”

Jack Aitken, die dit weekend zijn F1-debuut maakt als vervanger van George Russell bij Williams, wou maar wat graag weten wat er ging gebeuren toen bekend raakte dat het mogelijk was dat Russell Lewis Hamilton zou vervangen bij Mercedes. “Ik heb het team een berichtje gestuurd met de vraag ‘wat gaat er nu gebeuren?’, maar ze zeiden me dat ik moest afwachten”, verklapt Aitken. “En toen kreeg ik op woensdagochtend de bevestiging.”

“Dit is een enorme kans voor mij, maar ook één waar ik al lang op wacht en me klaar voor voel”, vertelt Aitken over zijn toch wel onverwachte debuut. “Ik ga me er gewoon op concentreren mijn werk goed te doen”, wil hij nog niet denken aan wat deze kans voor zijn toekomst kan betekenen.

Aitken zegt bij zijn debuut niet te veel aan zijn persoonlijk doelen te denken, maar de doelen van het team voorop te stellen. “Het doel voor het team blijft ongewijzigd. We willen ons mengen in de strijd met het middenveld, en misschien kunnen we wel wat punten scoren als er wat chaos is”, zegt de debutant.

Aitken heeft voor 89 gekozen als racenummer, het nummer waarmee hij zijn eerste stappen in de racewereld zette. Toch was 89 niet zijn eerste keuze. “Ik wilde in eerste instantie nummer 88 hebben. 8 is een geluksgetal in veel Oosterse landen. Maar helaas was dat getal al bezet en dus koos ik voor 89 toen ik begon met karten. En dus heb ik ook nu voor dat nummer gekozen”, aldus Aitken.

