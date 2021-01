Claire Williams: ‘Ik was helemaal klaar met de financiële zorgen’

Claire Williams is opgelucht dat ze het team van haar vader, Frank Williams, heeft verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. “Door de financiële zorgen was ik er echt helemaal klaar mee”, zegt de dochter van Frank Williams in een interview met The New York Times.

Het ooit zo succesvolle Williams raakte na de eeuwwisseling in verval. In de jaren met BMW kon Williams nog meevechten voor titels en overwinningen, maar na het vertrek van BMW zakte Williams steeds verder weg en raakte het team steeds verder in verval op zowel sportief als financieel gebied en dus deed Claire Williams het team van haar vader in de verkoop. “Ik was er echt helemaal klaar mee. We moesten steeds het geld bij elkaar schrapen en zo konden we ons werk gewoon niet doen en dat is ontzettend frustrerend”, vertelt Williams aan de Amerikaanse krant The New York Times.

Het vertrek van hoofd- en titelsponsor ROKiT was volgens Williams de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. “En vervolgens kwam corona en toen moesten we wel op zoek gaan naar een investeerder. We hadden geen andere keuze, het moest wel. Het team en de mensen die voor Williams werken, moesten gered worden”, zegt de 44-jarige Brit.

Vier maanden nadat ze Williams in de verkoop deed, kwam de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital en zij kochten het team. “Ik wist dat ze hele diepe zakken hadden en ze waren bereid om er veel geld in te steken zodat Williams in de toekomst weer kan vechten voor overwinningen en kampioenschappen”, aldus de dochter van Frank Williams.

