Williams familiebedrijf af: verkocht aan Amerikaanse investeerders

Vier maanden nadat Claire Williams had aangekondigd dat Williams te koop stond, heeft het Britse team een koper gevonden. Dorilton Capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij, investeert in het team uit Grove. “Toen we met dit proces begonnen, wilden we een partner vinden die dezelfde passie en waarden deelt en die het potentieel van het team ziet.”

Via een statement laat Williams weten een koper te hebben gevonden. Dorilton Capital, een investeringsmaatschappij uit de Verenigde Staten, is de nieuwe eigenaar van het traditieteam uit Grove. “Deze transactie kreeg de unanieme steun van de raad van bestuur van Williams, waaronder die van Sir Frank, die stelde dat deze transactie de beste uitkomst is voor de aandeelhouders van het bedrijf en het succes van Williams op lange termijn verzekert”, meldt het team.

De aankondiging van de verkoop aan Dorilton Capital komt enkele dagen nadat het nieuwe Concorde Verdrag werd getekend. “Het nieuwe Concorde Verdrag is bedoeld om de sport te hervormen. Het verdrag zal helpen de historische uitdagingen, waarmee Williams als onafhankelijke constructeur te maken heeft gehad, aan te pakken. De financiële verschillen tussen teams en de verschillen op de baan zullen kleiner worden en er wordt een eerlijkere, meer competitieve sport gecreëerd. Deze nieuwe ontwikkelingen bieden Williams een geweldige kans, die samen met de nieuwe eigenaar de toekomst van Williams op de lange termijn op het hoogste niveau van motorsport veiligstelt.”

Teambaas Claire Williams denkt met Dorilton Capital de juiste investeerder te hebben gevonden. “Toen we met dit proces begonnen, wilden we een partner vinden die dezelfde passie en waarden deelt en die het potentieel van het team ziet. Met Dorilton weten we dat we precies dat hebben gevonden: mensen die de sport begrijpen en weten wat er nodig is om succesvol te zijn, mensen die de erfenis van het team respecteren en er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat het in de toekomst slaagt”, reageert Williams.

“Als gezin hebben we ons team altijd op de eerste plaats gezet. Het team weer succesvol maken en onze mensen beschermen, stond vanaf het begin centraal in dit proces”, gaat de Britse verder. “Dit is misschien het einde van een tijdperk voor Williams als familiebedrijf, maar we weten dat het in goede handen is. De verkoop verzekert het voortbestaan van het team, maar het belangrijkste is dat het een pad naar succes biedt.”

Ook Matthew Savage, voorzitter van Dorilton Capital, is opgetogen met de overname. “We zijn verheugd dat we in Williams hebben geïnvesteerd en we zijn buitengewoon enthousiast over de vooruitzichten voor het bedrijf. We geloven dat we de ideale partner voor het bedrijf zijn vanwege onze flexibele en geduldige manier van investeren, waardoor het team zich kan concentreren op het doel om terug te keren naar de top”, aldus Savage.

“We kijken ernaar uit met Williams samen te werken en na een gedetailleerde doorlichting van het bedrijf te bepalen op welke gebieden nieuwe investeringen moeten worden gedaan. We beseffen ook dat de faciliteiten in Grove van wereldklasse zijn en bevestigen dat er geen plannen zijn om te verhuizen”, zo besluit de topman van Dorilton Capital.

