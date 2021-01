Hamilton onder de indruk van Russell: ‘Hij kan meerdere keren kampioen worden’

George Russell heeft veel indruk gemaakt op zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Volgens hem kan de Mercedes-junior en Williams-coureur in de toekomst meerdere keren kampioen worden.

Eerder liet tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso al weten onder indruk te zijn van de Williams-coureur. “Er zijn veel jonge getalenteerde coureurs, maar George Russell springt er bovenuit. Hij verrast me elk weekend en maakt bijna nooit fouten, maar het meest verbaasd ben ik over zijn natuurlijke snelheid”, vertelde Alonso in een interview met Formula 1.

Hamilton sluit zich hierbij aan. “Hij kan zeker wereldkampioen worden in de toekomst. Hij heeft het in 2020 echt fantastisch gedaan. Ik ben met name onder de indruk van hoe hij de races benadert. En ook zie ik dat hij een enorme groei heeft doorgemaakt de afgelopen twee jaar”, vertelt Hamilton aan de Spaanse krant Marca.

“Je kan hem ook vergelijken met Fernando Alonso. (die in 2001 zijn debuut maakte bij Minardi, red.) Het is voor veel coureurs belangrijk dat ze bij een kleiner team hun carrière beginnen. Daar kunnen ze ervaring opdoen, kunnen ze fouten maken en kunnen ze beter worden”, stelt de Brit.

