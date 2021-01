Hamilton looft Bottas: ‘Het is niet eenvoudig om mijn teamgenoot te zijn, weet je dat?’

Lewis Hamilton vindt dat teamgenoot Valtteri Bottas ‘het nodige respect’ verdient voor zijn prestaties de afgelopen jaren. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is er geen enkele coureur die dezelfde mentaliteit heeft als Bottas. “Elke keer, weekend na weekend, staat hij er en nooit klaagt hij.”

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn sinds 2017 teamgenoten. Vier jaar op rij wist de Brit de Fin te verslaan in de strijd om de wereldtitel, in 2020 won hij het kampioenschap met 124 punten voorsprong met zijn grootste marge tot nu toe. Toch verdient Bottas ‘het nodige respect’, zo stelt Hamilton.

“Als ik met mensen praat over het respect dat Valtteri verdient, dan moet je onthouden tegen wie hij aan het rijden is. Het is niet eenvoudig om mijn teamgenoot te zijn, weet je dat?”, wordt de wereldkampioen geciteerd door Formula1.com.

Vooral de mentale sterkte van Bottas mag volgens Hamilton niet onderschat worden. “Elke keer, weekend na weekend, staat hij er en nooit klaagt hij dat er iets mis is met de auto. Het is altijd ‘ik moet het beter doen’, en ik ken geen enkele coureur die dat doet”, vertelt de Brit. “Ik denk dat dat iets is wat we gemeen hebben: we beginnen elk weekend met een fris hoofd. Ik denk dat hij mentaal een van de sterkste coureurs is.”

Hoewel Bottas’ statistieken afgelopen seizoen minder goed waren dan het jaar voordien, zegt Hamilton dat Bottas steeds beter wordt. “Ik denk dat Valtteri elk jaar sterker en sterker wordt. Elk jaar zie je hem werken om de lat hoger te leggen op zoveel gebieden”, aldus de coureur uit Stevenage.

