Brundle: ‘Hamilton heeft na Rosberg geen echte tegenstander meer gehad’

Lewis Hamilton heeft sinds Nico Rosberg eind 2016 met de wereldtitel op zak zijn helm aan de wilgen heeft gehangen, geen echte tegenstander meer gehad. Dat stelt voormalig Formule 1-coureur en Sky Sports-commentator Martin Brundle, die Hamilton bovendien nog niet ziet aftaaien of aftakelen.

Dat zegt Brundle bij Sky Sports F1, met de Brit die terugblikkend aanhaalt dat hij ‘onder de indruk’ is van hoe Rosberg het Hamilton moeilijk maakte toen ze van 2014 tot en met 2016 samen om de titel vochten als Mercedes-teamgenoten. Hamilton won die titelstrijd in 2014 en 2015, maar Rosberg klopte hem in 2016.

“Nico speelde het slim en brutaal en zette Lewis onder druk. Hij haalde trucjes uit, probeerde Lewis uit balans te brengen en wist hem te verslaan”, memoreert Brundle. “Nico deed een geweldige job. Ik denk dat hij de juiste aanpak had om Lewis te verslaan. Nico was snel en veerkrachtig genoeg en totaal niet onderdanig. Hij daagde Lewis uit op een manier waar Lewis zich niet helemaal comfortabel bij voelde.”

Dat laatste sluit volgens Brundle aan bij de destijds ‘misschien wat minder stabiele en meer kwetsbare Hamilton’, die nog zoekende was naar wie hij was als persoon. Rosberg had verder geluk dat Hamilton in 2016 motorpech had in Maleisië, anders had de titelstrijd volgens Brundle ‘heel anders’ kunnen aflopen. Uiteindelijk ging Rosberg echter met de titel aan de haal – en direct moegestreden met pensioen.

‘Verstappen mist het materiaal’

“Lewis heeft na Rosberg geen echte tegenstander meer gehad”, stelt Brundle daarbij. “Iemand als Max Verstappen heeft bijvoorbeeld nooit het juiste materiaal gehad”, meent de Sky Sports-commentator, volgens wie geen combinatie van team en coureur goed genoeg is gebleken om de ijzersterke Hamilton – ‘hij maakt zelden fouten, racet clean en werkt keihard’ – te bedreigen.

Hamilton is inmiddels zevenvoudig wereldkampioen met 95 Grand Prix-zeges op zijn palmares, en Brundle ziet zijn landgenoot de komende jaren zelfs wel naar de ‘tien titels en 150 overwinningen’ gaan. “Dat is in mijn ogen zeker haalbaar.” Bang dat de bijna 36-jarige Hamilton te lang doorgaat, is Brundle niet. “Hij is 35, maar lijkt eerder 25. Zowel fysiek als mentaal levert hij nog niks in.”

“Ik denk zelfs dat Lewis eerder een jaar te vroeg dan een jaar te laat zal stoppen”, zegt Brundle. “Hij is niet iemand die tot het bittere eind doorgaat voor het geld, of om zichzelf maar Formule 1-coureur te noemen. Dat heeft hij niet nodig.” Maar: “De komende drie jaar zie ik hem zeker nog niet stoppen. Waarom zou hij?”