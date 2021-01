Topontwerper Mercedes grapt: ‘Iedereen kopieert Adrian Newey maar wij zijn ook best snel’

Toen Red Bull-ontwerper Adrian Newey de ‘hoge kont’ introduceerde en kampioenschappen won, werd de hoge rake van de auto ook gekopieerd door de rest van het veld. Zo gaat dat vaak maar het heeft lang geduurd voordat de lange wielbasis van recordkampioen Mercedes werd overgenomen. En dat is de schuld van de media, grapt Mercedes-ontwerper James Allison.

Het concept werd door de Zilverpijlen geïntroduceerd in 2017 en gaandeweg geperfectioneerd tot de W11, de ultieme Mercedes van vorig jaar. “Ik denk dat er twee redenen zijn waarom dat niet vaak gekopieerd is”, vertelt Allison aan het Duitse Auto Motor und Sport. “De media is heel goed in het ophemelen van Adrian Newey, hij bouwt volgens jullie het beste chassis en dat heeft iedereen ervan overtuigd om hem te kopiëren.”



Lees ook: Jock Clear gaat naast Leclerc ook Mick Schumacher bijstaan als driver coach

“In de tussentijd zijn wij met onze auto onder radar gebleven. Men dacht dat we zo goed waren door onze sterke motor. Maar onze auto is aerodynamisch gezien ook echt wel heel goed”, sneert Allison. “Maar even serieus. Ieder team heeft zijn koers gekozen, of ze Newey nou gekopieerd hebben of niet. Om van een filosofie af te stappen is niet zonder risico.”

(Tekst gaat verder onder foto)

Het is als het besturen van supertanker

Mede daarom is Allison vol lof over het team van Racing Point, de roze had in 2020 qua ontwerp veel weg van de Mercedes W10 uit 2019. “Je hebt al veel geïnvesteerd in je concept en op niveau gebracht. Als je afwijkt, is dat eigenlijk een stap terug. Het zal lang duren voordat je de eerste effecten ziet. Er is moed voor nodig om over te stappen naar een nieuw idee, daarom houdt iedereen vast aan zijn originele concept. (…) Daarom verdient Racing Point alle lof. Zij hadden het lef te veranderen van filosofie. En het is ze ook nog gelukt dit soepel en snel te doen.”

Lees ook: Mercedes ‘ongerust’ over 2021-banden: ‘We weten niet of de nieuwe banden gaan werken’

Zelf kampte Mercedes in 2017 met een probleem met de achterkant van de auto, deze gedroeg zich ondanks de snelheid nerveus. Allison en zijn team hadden lang nodig om dit op te lossen. “We wisten wat het probleem veroorzaakte maar voordat we snapten hoe we fundamentele aspecten van de auto konden veranderen zonder dat we het hele concept verpestten, dat kostte zoveel tijd. Het is als het besturen van een supertanker, een kleine verandering kan de koers rigoreus veranderen. Als het de verkeerde is, duurt het lang voordat je kan stoppen.”