Jock Clear gaat naast Leclerc ook Mick Schumacher bijstaan als driver coach

Ferrari-junior en aanstaand Haas-debutant Mick Schumacher krijgt waarschijnlijk dezelfde driver coach als Charles Leclerc heeft bij Ferrari zelf: Jock Clear. Saillant detail: Clear was in de jaren negentig de race engineer van Jacques Villeneuve, toen een groot rivaal van Micks vader Michael Schumacher.

Clear werkte toen nog bij Williams, maar is na periodes bij BAR/Honda, Brawn GP en Mercedes sinds 2014 werkzaam voor Ferrari. In 2019, toen Leclerc naar Ferrari kwam, kreeg Clear daarbij de rol van driver coach van de Monegask om een deel van de begeleiding van Leclerc op zich te nemen naast race engineer Xavier Marcos Padros.

Behalve Leclerc krijgt Clear met ingang van 2021 een pupil erbij, zo bevestigt Ferrari-teambaas Mattia Binotto tegenover Autosport: Mick Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is al enkele jaren lid van de Ferrari Driver Academy en maakt dit jaar zijn Formule 1-debuut voor het team van Haas.

“We willen graag dat Jock zich als driver coach niet alleen over Charles ontfermt, maar ook over de andere jonge coureurs in ons programma”, zegt Binotto. Behalve Leclerc en Schumacher moet Clear zodoende ook Formule 2-coureur Robert Shwartzman en Ferrari-testrijder Callum Ilott ‘bijstaan om ze te helpen zich te ontwikkelen en het maximale uit hun mogelijkheden te halen’, aldus Binotto.

De Ferrari-teambaas licht daarbij ook een tipje van de sluier op wat betreft Clears werk op circuit en daarbuiten. “Jock kijkt naar de lijnen die ze rijden, hoe ze een bocht aanremmen of uitaccelereren en hoe ze hun banden managen. Daarnaast ondersteunt hij de coureurs en hun race en performance engineers om te zorgen dat de coureurs zich goed ontwikkelen.”