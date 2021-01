Mercedes ‘ongerust’ over 2021-banden: ‘We weten niet of de nieuwe banden gaan werken’

De afgelopen twee jaar werden de 2019-banden gebruikt, maar in 2021 komen er nieuwe banden en daar maakt Mercedes zich zorgen over.

In Portugal, Bahrein en Abu Dhabi werd het nieuwe rubber uitgetest, alleen was de test in Portugal doordat het onbekende baan was en het circuit net voorzien was van een nieuwe asfaltlaag vrij nutteloos en dus werd de test in Bahrein belangrijk. Een aangename test werd het niet: veel coureurs klaagden over een gebrek aan grip en haalden uit naar Pirelli, onder wie Lewis Hamilton.

“Ze hebben nu twee jaar de tijd gehad om een nieuwe band te ontwikkelen en dan kom je aan met een band die drie kilo zwaarder is en snel trager wordt. Als je geen stap vooruit weet te zetten na twee jaar ontwikkeling, dan weet ik niet wat er gaande is”, sneerde de Brit. Sebastian Vettel sloot zich hierbij aan. “Het is geen stap vooruit. Hopelijk hoeven we deze banden niet te gebruiken.” De Italiaanse bandenfirma trok zich weinig aan van de kritiek. “Wij hebben ons werk gedaan en hebben een band gemaakt die beter bestand is tegen de krachten. Dat was het hoofddoel”, zegt Pirelli-topman Mario Isola. Pirelli weigert terug te gaan naar de oude banden en dus wordt het nieuwe rubber in 2021 gebruikt. Mercedes vreest die banden.

“De oude banden werkten meestal goed, de auto is betrouwbaar, de motor is uitstekend, de auto is goed in balans en de aerodynamica werkt goed. We hebben dus een goede basis voor 2021, alleen zijn we ‘bang’ voor de banden. In Portugal hadden we test, alleen werden we er niet echt wijzer van. In Bahrein en Abu Dhabi vergaarden we meer informatie, alleen is het maar de vraag of de nieuwe banden gaan werken”, zegt technisch directeur James Allison in gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport.

