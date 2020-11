Hamilton sneert naar Pirelli: ‘Dan heb je twee jaar de tijd om nieuwe banden te maken en dan kom je aan met dit’

Op vrijdag moesten de coureurs tijdens de eerste en tweede vrije training de 2021 prototype banden van Pirelli uittesten. Op zijn zachtst gezegd vielen ze niet echt in de smaak bij de coureurs en ook niet bij Lewis Hamilton. “Als je geen stap vooruit weet te zetten na twee jaar ontwikkeling, dan weet ik niet wat er gaande is.”

De prototype banden worden als het goed is volgend jaar gebruikt en op vrijdag kregen de coureurs de kans om te wennen aan de nieuwe rubbersamenstelling. Het was een kennismaking om snel te vergeten voor Lewis Hamilton. “Elk weekend hebben we een team van Pirelli bij ons. Ik heb ongelooflijk veel respect voor ze en voor wat ze doen. De afgelopen twee jaar hebben we met dezelfde banden gereden. Aan het einde van 2019 kwamen ze met een nieuwe band en die was niet al te best dus zeiden ze toen: oké we gebruiken de 2019 banden in 2020”, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen na de training.

“Ze hebben dus nu twee jaar de tijd gehad om een nieuwe band te ontwikkelen”, gaat hij verder. “En dan kom je aan met een band, die drie kilo zwaarder is en snel trager wordt. Voor de toeschouwers en tv-kijkers maakt het niet heel veel uit, maar voor ons als coureurs en voor de teams, die altijd bezig zijn met technologie en innovatie maakt het wel uit. Als je geen stap vooruit weet te zetten na twee jaar ontwikkeling, dan weet ik niet wat er gaande is”, aldus de Brit.

Dus stelt hij voor om in 2021 de 2019 banden te gebruiken. “Ik voelde me echt niet op mijn gemak. Het is gewoon zorgwekkend en daarom stel ik dus voor om volgend jaar weer hetzelfde rubber te gebruiken. Als dit het beste is wat ze kunnen doen dan kunnen we beter met de 2019 banden blijven rijden”, stelt Hamilton.

