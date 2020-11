Verstappen en Red Bull richten zich op de race: ‘Hoge slijtage’

De blik bij Max Verstappen gaat vooral op zondag. Het ruwe asfalt in Bahrein vreet de banden op en degene die daar in de race het beste mee omgaat, is spekkoper. Verstappen eindigde in de tweede vrije training als tweede en beleefde naar eigen zeggen een best positieve dag.

“De eerste vrije training heb ik niet veel gereden”, zegt hij tegen Sky Sports. “We hebben wat dingen uitgeprobeerd op de auto die niet echt deden wat we wilden waardoor we redelijk wat ronden verloren. Maar de tweede vrije training ging wel prima. Maar er zijn nog wel dingen die we moeten leren begrijpen. Je ziet dat Mercedes nog steeds sneller is maar dat is niet zo heel verrassend. Wij moeten ons gaan concentreren om een betere balans voor de auto te vinden en daarna richten we ons op de race omdat de banden zich hier erg verraderlijk gedragen. Er is veel slijtage ronde na ronde.”

Zaterdag wacht eerst de kwalificatie maar daar maakt de Nederlander zich dus ogenschijnlijk minder druk om. “We willen ons niet volledig gaan op de kwalificatie want de race is erg zwaar voor de banden. De balans in de auto is nooit perfect. Je kunt altijd dingen verbeteren.”

