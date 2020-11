Pirelli krijgt forse kritiek, maar wil verder met 2021-banden

Bandenfabrikant Pirelli is duidelijk. Ondanks de kritiek op de banden voor 2021 ziet het Italiaanse bedrijf geen reden om het huidige rubber een jaar langer te gebruiken. Dat zegt Pirelli-topman Mario Isola. “Wij hebben ons werk gedaan.”

De coureurs kregen tijdens de vrijdagsessies in Bahrein de kans de nieuwe banden voor 2021 te testen. Nadat er eerder dit jaar in Portugal verschillende prototypes werden getest, krijgen de teams op het Bahrain International Circuit de kans om het nieuwe rubber uit te proberen. Een aangename eerste kennismaking is dat niet. Onder meer Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hebben een duidelijke mening over de 2021-banden.

“Ze hebben nu twee jaar de tijd gehad om een nieuwe band te ontwikkelen,” reageert Hamilton, “en dan kom je aan met een band die drie kilo zwaarder is en snel trager wordt. Als je geen stap vooruit weet te zetten na twee jaar ontwikkeling, dan weet ik niet wat er gaande is”, aldus de wereldkampioen. “Het was geen stap vooruit”, oordeelt Vettel op zijn beurt. “Eerder het tegenovergestelde. Het was een poging waard, maar ik hoop dat we deze banden nooit meer hoeven te gebruiken.”

Hoofddoel bereikt

Die kritieken bereikten ook Mario Isola, topman van Pirelli. Isola ziet echter geen reden om ook volgend jaar de huidige banden te gebruiken. “We hebben de teams de kans de gegeven de nieuwe specificatie uit te proberen, zodat ze data en bruikbare informatie over de banden kunnen verzamelen”, verduidelijkt de Italiaan het doel van de testsessies met het nieuwe rubber op vrijdag.

“We praten niet over de mogelijkheid terug te gaan naar de huidige band”, vertelt hij aan Motorsport.com. “En eerlijk gezegd willen wij dat ook niet, want wij hebben ons werk gedaan en een band gemaakt die beter bestand is tegen de krachten. Dat was het hoofddoel. Daarom denk ik niet dat er een reden is om terug te gaan naar de vorige band.”

