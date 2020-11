Vettel niet blij met nieuwe Pirelli-banden: ‘Hopelijk hoeven we deze nooit te gebruiken’

Sebastian Vettel was na afloop van de vrijdagtrainingen niet te spreken over de prototypeband van Pirelli. De Duitser stelt dat het ‘geen stap vooruit’ was ten opzichte van de huidige banden en hoopt dan ook dat ze deze ‘nooit hoeven te gebruiken’: “Ze zijn een stuk slechter dan de banden die we nu gebruiken.”

Vrijdag kregen de coureurs twee setjes van de prototypeband, de C3-variant, van Pirelli om te testen voor volgend jaar. Het is de bedoeling dat de Formule 1 volgend jaar met de vernieuwde Pirelli-banden gaat rijden, al hoopt Sebastian Vettel dat de Formule 1 zich bedenkt nu meerdere coureurs, waaronder Lewis Hamilton, hun onvrede hebben geuit over de banden.

“Het was geen stap vooruit”, zo oordeelt Vettel. “Eerder het tegenovergestelde. Het was een poging waard, maar ik hoop dat we deze banden nooit meer hoeven te gebruiken. Ze zijn een stuk slechter dan de banden die we nu gebruiken”, zo windt de viervoudig wereldkampioen er geen doekjes om.

“Als dat de enige optie is voor 2021, dan zou ik zeker liever vasthouden aan de 2019-banden”, aldus Vettel. “Naar mijn mening moeten we niet op andere banden overstappen tenzij deze iets bieden wat de huidige banden niet bieden, zoals minder oververhitting of een betere kans om met elkaar te vechten. Deze is duidelijk slechter en zal de problemen die we nu hebben alleen maar erger maken”, concludeert Vettel.