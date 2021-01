Marko waarschuwt ‘enthousiast’ Red Bull: ‘Mercedes had in Abu Dhabi de handrem erop’

Helmut Marko is bij Red Bull normaal gesproken de man van de hoopgevende teksten en boude voorspellingen, maar maant nu tot kalmte: volgens de Oostenrijker reed rivaal Mercedes namelijk met de handrem erop tijdens de door Red Bull gewonnen seizoensfinale van 2020. “Ik weet dat ze zichzelf hebben afgeremd.”

De zege van Max Verstappen op Abu Dbabi’s Yas Marina Circuit was zeer welkom voor Red Bull aan het eind van een jaar dat weer stroef was begonnen, en tot aan de seizoensfinale maar één overwinning had opgeleverd. Tijdens de meeste raceweekends was Mercedes namelijk simpelweg een maatje te groot, al liep Red Bull naarmate het eind van het seizoen naderde wel weer wat in.

Dat Verstappen in Abu Dhabi vervolgens de pole pakte en redelijk eenvoudig won, werd binnen Red Bull dan ook als bekroning en bevestiging van het harde werk gezien – en ook zo gevierd. Maar, zo vertelt Marko aan F1-Insider: “Ik weet dat Mercedes zichzelf heeft afgeremd in Abu Dhabi. En dat heb ik mijn euforische Engelse collega’s in het team ook duidelijk gemaakt.”

Marko stelt daarbij dat Red Bull dus zeker niet denkt dat de strijd voor 2021 al is gestreden. “We mogen niet verslappen in onze ontwikkeling. We moeten doorwerken alsof we een achterstand moeten inlopen.” Toch heeft Marko ook wel weer wat positiefs te melden: “We zijn in de loop van 2020 echt dichterbij gekomen. Zo hadden we in Sakhir kunnen winnen als Charles Leclerc Max niet had uitgeschakeld.”

De zandzak van Mercedes?

Hoe Mercedes zichzelf overigens heeft afgeremd in Abu Dhabi, daar gaat Marko niet op in. Maar F1-Insider heeft op basis van eigen onderzoek en een andere ‘hooggeplaatste bron’ bij Red Bull wat ideetjes.

Zo zou Mercedes haar motoren met 50 pk hebben teruggeschroefd, alvast met aerodynamische onderdelen voor 2021 hebben gereden, en was Lewis Hamilton nog herstellende van het coronavirus. Mercedes’ totale tijdverlies, volgens de Duitse publicatie en haar bron? “Minstens een halve seconde per ronde.”

