Horner: ‘Dit was de beste saaie race in een lange tijd’

Christian Horner en Red Bull gaan met een goed gevoel de winterbreak in. Max Verstappen reed in Abu Dhabi autoritair naar de overwinning, Alex Albon ‘reed misschien wel zijn beste weekend van het seizoen’. Volgens de Red Bull-teambaas zorgt een overwinning in de laatste race van het seizoen voor het juiste momentum tijdens de winter. “Het volgende seizoen zal er snel weer zijn.”

Een brede glimlach zit er verstopt onder het mondkapje van Christian Horner wanneer hij voor de camera van Sky Sports verschijnt. Max Verstappen won overtuigend in Abu Dhabi en ook Alex Albon reed een goede race. “Dit was de beste saaie race in een lange tijd”, grapt de Red Bull-teambaas. “Max reed het hele weekend foutloos. Wat Mercedes ook probeerde, hij had steeds een antwoord klaar.”

Hoewel er voor Red Bull niet echt meer iets op het spel stond in Abu Dhabi, is het volgens Horner goed om de laatste race van een seizoen te winnen. “Je wil zo’n laatste race winnen, want dat momentum neem je mee in de winter. Zeker in het jaar dat we hebben gehad is dit een blijk van waardering voor het harde werk van iedereen in de fabriek en op het circuit.”

De komende maanden zal er verder gewerkt worden op de basis die doorheen het seizoen gelegd werd. “De laatste races deden we steeds een beetje van Mercedes’ voorsprong af. Mercedes heeft geweldig werk geleverd dit jaar en ze zullen zeker niet stil hebben gezeten, maar we nemen ook een groot deel van deze auto mee naar volgend jaar. Daarom zijn we blijven pushen. Het is niet meer zo lang tot volgend jaar, dus het volgende seizoen zal er snel weer zijn.”

Over de prestatie van zijn beide coureurs in Abu Dhabi is Horner vanzelfsprekend heel tevreden. “Max had vorige week ook al een snelle auto, deze week heeft hij gepast gereageerd. Hij heeft de hele race gecontroleerd, dit is waarschijnlijk zijn meest autoritaire overwinning.” Daarnaast krijgt ook Albon lof voor zijn race, al betekent dat nog niet dat zijn zitje voor 2021 zeker is. “Alex heeft goed gewerkt geleverd vandaag, misschien was dit wel zijn beste weekend van het seizoen. Hij reed een goede race en zette Lewis (Hamilton, red.) aan het einde zelfs onder druk. Dit geeft ons voldoende informatie om te analyseren en nadien zullen we een beslissing nemen”, aldus Horner.

