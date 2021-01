Wolff: ‘Mogen niet slingeren tussen uitbundigheid en depressie als we coureurs beoordelen’

Toto Wolff vindt dat zijn team Mercedes in de toekomst meer oog moet hebben voor de mentale gezondheid van zijn coureurs. Volgens de Oostenrijker hangt het gemoed van de coureurs te zeer af van hun prestaties in het weekend. “De marge tussen winnen en verliezen – tussen hero and zero – is zo klein in deze sport.”

Valtteri Bottas beleefde aan het einde van afgelopen seizoen enkele moeilijke weken. De Fin verloor voor het vierde jaar op rij de titelstrijd met teamgenoot Lewis Hamilton en werd tijdens de voorlaatste race van het seizoen zoek gereden door George Russell, die als vervanger van Hamilton voor het eerste met de Mercedes W11 racete. Het leidde tot een gesprek tussen Wolff en Bottas.

In dat gesprek had het tweetal het onder meer over de mentale ondersteuning van een coureur. Dat zorgde meteen voor een verandering. Op vraag van de Fin was Wolff tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi een stuk milder en positiever in zijn radioboodschappen, zo schrijft Autosport.

Volgens de Mercedes-teambaas is het belangrijk dat de teams aandacht hebben voor de mentale gezondheid van zijn coureurs. “Waar we naar moeten kijken en wat we samen moeten uitwerken, is het feit dat bij de coureurs alles draait om het winnen van het wereldkampioenschap. Zodra dat kampioenschap beslist is, moeten we uitzoeken hoe we hun energieniveau op peil kunnen houden. De marge tussen winnen en verliezen – tussen hero and zero – is zo klein in deze sport”, legt Wolff uit.

“We moeten dus niet heen en weer geslingerd worden tussen uitbundigheid en depressie als we over de coureurs oordelen. We moeten het gemiddelde zien en de coureurs helpen om vertrouwen te hebben, om hun vaardigheden te ontwikkelen en consistente prestaties te behalen”, besluit de Mercedes-teambaas.

