Na twee jaar heeft Williams eindelijk weer punten binnen weten te slepen. De Britse renstal kapitaliseert op een chaotische start op een opdrogende Hungaroring en ziet coureurs Nicholas Latifi en George Russell op P8 en P9 eindigen. Voor beiden heren zijn het de eerste punten met Williams. Voor Latifi zijn het zelfs de eerste punten van zijn Formule 1-carrière.

Latifi is begrijpelijkerwijs door het dolle heen. “Ik was erg opgelucht om aan het eind over de streep te komen”, vertelt hij na afloop van de race. “De start zette alles in motie. Daarna wist ik dat punten mogelijk waren als ik gewoon mijn race zou rijden en geen fouten zou maken.” De Canadees had een raar gevoel van déjà vu na de eerste bocht van de race. “Toen ik me realiseerde dat ik meedeed voor de punten, had flashback naar de kans die Haas hier vorig jaar kreeg.”

Na de code rood werd de wedstrijd weer hervat. Achter de safetycar, opweg naar de grid besloten veel coueurs echter eerst naar binnen te duiken om hun intermediates te lozen. Zo ook de mannen van Williams. “De keuze om te stoppen voor slicks na de eerste ronde achter de safetycar was een no-brainer“, zegt Latifi. “De baan was kurkdroog op sommige plekken.” De enige die niet stopte was leider Lewis Hamilton, die dat een ronde later moest bekopen door na zijn stop helemaal achteraan in het veld aan te sluiten. Latifi stond toen plotseling derde en hoefde alleen de race nog uit te rijden. “Ik liet me niet kisten door te proberen mee te komen met de jongens voor me. Ik heb gewoon mijn race gereden, de banden gespaard en de kans die ik hier kreeg met beide handen aangegrepen.”

Ook teamgenoot Russell pakte twee punten met zijn negende plaats. Het zijn de eerste punten voor de Brit bij Williams in zijn derde seizoen voor het team. Het Mercedes-talent staat dan ook zichtbaar geëmotioneerd voor de camera na zijn race. “P9. Het is ongelooflijk.” Op Twitter spreekt Russell ook zijn enthousiasme uit. “Ik ben zo, zo blij voor iedereen bij dit team. Na tweeëneenhalf jaar keihard werken, krijgen we onze beloning.”

Op zaterdag leken punten voor Williams nog erg onwaarschijnlijk. Voor het eerst dit seizoen bleven beide auto’s steken in Q1. “We hebben een auto die bijna elk weekend dit jaar in Q2 kon komen. Als we dan ook kijken naar onze resultaten hier in het verleden, dan dachten we dat we Q2 hier makkelijk gingen halen. We dachten stiekem zelfs aan Q3″, vertelt Latifi. Het is gek hoe die dingen kunnen lopen. We waren nu het een-na-langzaamste team.” Na de kwalificatie hebben de mensen bij Williams daarom een regendansje gedaan. “Onze auto is misschien iets beter in de regen dan als het droog is.”

“We krijgen misschien nooit meer een race als deze”, aldus Latifi. “We hopen natuurlijk in heel veel andere races nog punten te kunnen scoren, maar dit kan heel belangrijk zijn voor het constructeurskampioenschap aan het einde van het seizoen.” Williams pakt door de achtste en negende plaats nu zes punten in het kampioenschap en klimt naar de achtste plek. Concurrenten Alfa Romeo en Haas staan op respectievelijk twee en nul. “Het is niet dat we nu de Alfa’s met één punt achter ons houden, het zijn er vier. Dat is voor de team verder vooraan misschien helemaal niks, maar voor ons is dat een groot verschil. Als we een keer de kans krijgen om punten te pakken, is het er meestal maar eentje, of maximaal twee. Om twee auto’s in de punten te hebben is heel bijzonder.