Na de shakedown in Barcelona hoopt Williams bij de testdagen in Bahrein nog een stapje vooruit te zetten op het gebied van performance. Het team heeft ‘behoorlijk wat werk verricht’ om zich deze week meer te kunnen richten op de maximale prestaties van de FW44.

Met de betrouwbaarheid van de Williams zat het wel goed in Barcelona. Nicholas Latifi en Alexander Albon reden samen 347 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar de snelheid bleef nog wat achter. Daar hoopt het team deze week wat aan te veranderen bij de testdagen in Bahrein.

“Het hoofddoel van deze test is om voort te bouwen op wat we geleerd hebben in Barcelona en het verbeteren van de performance van de auto”, zegt Dave Robson, head of vehicle performance bij Williams. “We hebben een nuttige preview gehad in Barcelona en hoewel de auto’s slechts een paar dagen in Grove waren voordat ze weer vervoerd werden naar Bahrein, hebben we behoorlijk wat werk kunnen verrichten, wat ons moet helpen om de beste prestaties uit de auto te halen.”

Robson weet dat Bahrein wel een andere uitdaging biedt dan Barcelona. Niet alleen het circuit zelf, ook de omstandigheden zullen een stuk anders zijn. “De omstandigheden zullen veeleisender zijn dan in Spanje. De hogere baantemperaturen hebben invloed op de prestaties van de banden en de sterkere windvlagen zullen de aerodynamica veel zwaarder op de proef stellen. Dit zal een mooie gelegenheid zijn om de auto in een andere omgeving te testen en om de data die we vergaren te gebruiken om te voorspellen hoe de auto zich dit seizoen zal gedragen.”

“We zijn redelijk tevreden met ons werk in Barcelona, maar we hopen deze week nog beter te doen om de performance nog verder te pushen zodat de auto gereed is voor het seizoen”, besluit Robson.

