Het sim-racen en de Formule 1 zijn verschillende werelden die steeds meer naar elkaar toegroeien. De populaire F1-game van EA Sports is daar een goed voorbeeld van. Met Lee Mather, creative director van EA Sports, en Stuart Campbell, senior art director F1, blikken we vooruit naar de F1-game van de toekomst. ‘We gaan te werk als een echt Formule 1-team’.

– Hoe ziet het proces rond de F1-game eruit?

Mather: “Tegenwoordig werken zo’n 200 mensen aan de game. Hun inzet is afhankelijk van de fase waarin de ontwikkeling zich bevindt. Er is veel kennisuitwisseling met andere EA-titels, zoals FIFA. We werken ook intensief samen met de F1-teams op de grid. Eenmaal per jaar doen we een shoot met F1- en F2-coureurs, meestal rondom de pré-seasontest. Ook sommige teambazen worden hiervoor uitgenodigd. We proberen ook de auto’s zo realistisch mogelijk te reproduceren, zodat de eigenschappen van de auto, de rondetijden, de topsnelheid, het gedrag van de banden en dergelijke overeenkomen met de realiteit.”

‘Ook F1-coureurs spelen de game’

“Een van de teams (Mercedes, red.) deelt met ons een beperkte dataset, die bijvoorbeeld de input van het gaspedaal en de stuurinput laten zien, het toerental van de motor, de snelheden in de bochten. Al deze data kunnen we vergelijken met de output van de game. We konden hierdoor heel nauwkeurig zien waar onze auto’s bijvoorbeeld afwijkende rondetijden produceerden. Dit jaar hebben we de relatie tussen de aerodynamische downforce en de bandengrip verbeterd. We hebben een en ander uitvoerig kunnen testen, onder andere met dank aan de inzet van Anthony Davidson, sim-coureur bij Mercedes, en andere sim-rijders. Maar ook Formule 1-coureurs spelen de game, bijvoorbeeld Lando Norris. Ook van hem en anderen hebben we feedback gekregen.”

– Het sim-racen en het echte racen zijn nu nog twee verschillende werelden, maar ze groeien wel steeds meer naar elkaar toe. Hoe zie jij deze toekomst?

Mather: “Wat ik heel verrassend vind is dat ik er altijd vanuit ging dat mensen van het sim-racen de ambitie hadden om door te groeien naar de echte autosport. En dat is natuurlijk ook wel gebeurd. Denk aan Cem Bolukbasi, de eerste sim-racer die de Formule 2 heeft bereikt of aan Lucas Blakeley die in 2022 bij de Race of Champions Sebastian Vettel versloeg. Oftewel, ik zag het sim-racen als een beginpunt voor het echte racen, ook omdat het goedkoper is dan karten. Maar er heeft gaandeweg een grote verandering plaatsgevonden. Het virtueel racen is voor coureurs een fulltime carrière geworden en ze hebben vaak niet eens meer de ambitie om in echte auto’s te gaan racen, simpelweg omdat ze de spanning, het plezier en de racekwaliteit uit de virtuele omgeving halen.”

‘Dezelfde informatie als de teams’

– De manier waarop jullie werken klinkt als een echt Formule 1-team.

Mather: “Dat is ook precies hoe we het proberen aan te pakken. Ook ons uitgangspunt is het technisch reglement. We beginnen met het bouwen van onze auto op basis van het technisch reglement, omdat we op dat moment niets anders hebben om mee verder te gaan. We hebben dezelfde informatie als de teams. We hebben gelukkig veel mensen met specifieke expertise in ons team. Mensen met een achtergrond in bijvoorbeeld werktuigbouwkunde, maar ook e-sportsracers en zelfs iemand die zelf geracet heeft in de Formule Predator.”

– De ontwikkelingen gaan zo snel, zeker in de game-industrie. Enig idee hoe de Formule 1-game er over pakweg tien jaar uitziet?

Mather: “De simulatie zal nog vele malen nauwkeuriger worden, omdat alles uiteindelijk aankomt op rekenkracht. En de AI-toepassingen zullen nog verder verbeteren naarmate ze meer kennis- en geheugencapaciteit krijgen.”

‘Bijna echter dan de realiteit’

Campbell: “Vanuit visueel perspectief proberen we uiteindelijk een zo authentiek mogelijke weergave van de sport te realiseren. Ik vermoed dat we nog veel meer gebruik gaan maken van openbare scanbronnen en LIDAR-technologie voor de circuits. LIDAR (LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging, red.) is een technologie die werkt met laserpulsen en daardoor bijvoorbeeld veel nauwkeuriger dan laser radar. Daarnaast wordt de belichtingstechnologie steeds beter. Het is de volgende stap, die concreet gezegd deuren opent naar meer dynamische interacties met voertuigen en omgevingen. Dus ik zie in de toekomst een nog betere weergave van schades en betere interacties tussen auto’s en de omgevingen.”

Mather: “Het wordt straks bijna echter dan de realiteit.”

