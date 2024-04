Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft een nieuwe sponsordeal met gamebedrijf EA Sports. De Amerikaanse gigant op het gebied van videospellen is onder andere verantwoordelijk voor de F1-serie, een reeks games gebaseerd op de Formule 1. Red Bull Racing en Max Verstappen maakten dinsdag bekend dat EA Sports vanaf heden een officiële sponsor is.

“Red Bull Racing is klaar voor het volgende level”, leest het officiële persbericht. “Het team gaat samen met Max Verstappen samenwerken met EA Sports, de leider op het gebied van interactieve sportentertainment-software en tevens de maker van de Formule 1-game.” Volgens het bericht heeft EA Sports voor Red Bull gekozen, omdat zij meer jonge fans naar de sport brengen dan de andere teams.

Teambaas Christian Horner meent dat de game-industrie een steeds grotere rol speelt in de sport. “Voor veel fans staat gaming centraal in de manier waarop ze omgaan met racen en met Red Bull”, reageerde hij. “We zijn daarom blij om EA Sports als partner te verwelkomen.”

Max Verstappen zal worden ingezet bij het uitrollen van de nieuwste editie in de Formule 1-spellenreeks, F1 24. “Max staat wereldwijd bekend als een gepassioneerde simracer”, vervolgt het persbericht. “Hij zal het hele seizoen het EA Sports-logo op zijn helm dragen. Daarbij zal hij tijdens belangrijke Grands Prix een aantal helmontwerpen introduceren die gebaseerd zijn op de videogame.”

EA Sports is een van ’s werelds grootste uitgevers van videogames. Het bedrijf staat vooral bekend om de spellen gebaseerd op verschillende sportdisciplines. Buiten de reeks gebaseerd op de Formule 1, brengen ze ook voetbal-, basketbal-, en American football-gerelateerde games op de markt.

