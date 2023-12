EA Sports is de autoriteit als het gaat om sportgames voor een groot publiek. De game F1 2023 is voor een deel geïnspireerd op de Netflix-hitserie Drive to Survive, vertelt Lee Mather, de creatief directeur van EA Sports.

In ‘Het Jaar van Max’, de special van FORMULE 1 Magazine, staat een uitgebreid interview met Lee Mather en zijn collega Stuart Campbell, senior art director F1, over de totstandkoming van de game, de ontwikkelingen en de samenwerking met Max Verstappen. Lees hier alvast een passage uit het interview.

“We hebben veel inspiratie gehaald uit Drive to Survive”, vertelt Mather tegen FORMULE 1 Magazine. “En zoals je kunt zien aan de kijkcijfers van Formule 1, wordt de sport in de VS steeds populairder. Met meerdere races in de Verenigde Staten, denk ik dat Netflix de Formule 1 echt heeft geholpen om Amerika te veroveren. Door de opwinding van de sport te laten zien, de karakters en de coureurs en dus niet alleen enkel de actie op de baan. Daar zou ik als Formule 1-fan elk weekend van kunnen genieten, maar sommige mensen hebben gewoon iets anders nodig om op gang te komen.”

‘Netflix heeft ook commerciële impact op de game’

“We werken bij EA met scriptschrijvers. Als wij in Drive to Survive iets zien waarvan we denken dat het leuk zou zijn voor de game, dan sturen wij die scene door met het verzoek ernaar te kijken. Dus in die zin had Drive to Survive invloed op het verhaal. Maar de sport zelf heeft natuurlijk zo’n lange en rijke geschiedenis dat er ook zonder deze serie al meer dan genoeg inspiratie was. Het succes van Drive to Survive en daarmee de verdere popularisering van de sport heeft daarnaast vanzelfsprekend ook commerciële impact op de game. En dat is positief, vinden wij, haha.”

Max Verstappen is nu ambassadeur van het spel. In het verleden was hij soms kritisch over de kwaliteit van de F1-games. Is er ook met Max over het spel van gedachten gewisseld?

Mather: “We willen onze betrokkenheid met Max vergroten, maar in eerste instantie is het een commerciële samenwerking. We hebben verdere plannen om de samenwerking te verdiepen, maar daar kunnen we nog niets over zeggen.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Het dubbeldikke Het Jaar van Max (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Openhartig gesprek met Max: ‘Sportief succes bepaalt niet mijn hele leven’

Exclusief interview: Jos Verstappen over pieken en dalen

Op bezoek bij Jens Munser: Zo wordt Max’ helm gespoten

Interview met Nico de Jong, het brein van Verstappen.com

Fotoreportage: Het jaar van Max door de lens van Peter van Egmond

Doe mee en win: De grote F1 fotoquiz met prachtige prijzen

Extra: dubbelzijdige megaposter Max met de kalender van 2024

Win gesigneerde F1-boeken en de EA Sports F1 Game 2023

Alles over de laatste twee GP’s van 2023 in Las Vegas & Abu Dhabi en nog veel meer!