Amerikaanse computerspelontwikkelaar EA Sports heeft bekendgemaakt in 2026 geen F1-game uit te brengen. Fans van het jaarlijkse computerspel over de koningsklasse hoeven echter niet helemaal te treuren. Het bedrijf zal wel een betaalde uitbreiding introduceren voor de 2025-editie van het spel. EA Sports hoopt met deze ‘strategische reset’ in 2027 weer een geheel nieuw spel op de markt te brengen.

Sinds 2009 brengt EA Sports, samen met softwarebedrijf Codemasters, jaarlijks een computerspel uit gebaseerd op het huidige seizoen van de Formule 1. Met de aangekondigde pauze na 2025 breekt het Amerikaanse bedrijf met traditie. In plaats van een geheel nieuw spel op de markt te brengen voor het 2026-seizoen, kunnen fans een uitbreiding kopen van de 2025-editie van de game. Deze uitbreiding zal de nieuwe auto’s, teams en coureurs voor 2026 bevatten, evenals de bijgewerkte sportreglementen. EA hoopt met deze pauze in 2027 terug te komen met een geheel nieuw spel dat er ‘anders uitziet, voelt en speelt’.

LEES OOK: Viva Las Vegas! Racing Bulls onthult eenmalige ‘holografische’ livery voor GP Las Vegas

‘Meerjarenplan’

“F1 25 is een ongelooflijk succes geworden, aangewakkerd door de passie van de fans en de energie van de sport”, vertelt Lee Mather, creatief directeur bij Codemasters, over de aangekondigde plannen. “Met het momentum van de Formule 1 op en naast het circuit is dit het perfecte moment voor ons om vooruit te kijken en te bouwen aan de toekomst. We zetten ons volledig in voor de EA Sports F1-franchise. Ons meerjarenplan bouwt voort op het succes van dit jaar met de uitbreiding naar 2026 en geeft de F1-ervaring voor 2027 een nieuwe invulling om spelers van elk niveau over de hele wereld nog meer te bieden.” Wanneer de uitbreiding precies in de winkel ligt, is nog niet bekend.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.