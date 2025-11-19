Ook het team van Racing Bulls wilde het aankomende Grand Prix-weekend in Las Vegas niet zomaar voorbij laten gaan. In navolging van Williams, komt ook Red Bulls zusterteam met een unieke livery voor de race in de woestijnstad. De ‘holografische’ livery is gemaakt in samenwerking met titelsponsor Cash App, en voegt iriserende kleuren toe aan de bekende witte livery van het team.

De Grand Prix van Las Vegas is niet de eerste race waar het team van Racing Bulls voor uitpakt. Eerder dit jaar reden coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar voor de GP Miami in een roze VCARB02. Ook in Silverstone en Austin werd de bolide in een kunstzinnig jasje gestoken. De iriserende kleuren die voor het raceweekend in Las Vegas zijn toegevoegd, zorgen voor een ‘holografisch’ effect. De look is geïnspireerd op de zogenaamde ‘Holo Card’ van partner Cash App.

Knipoog naar Las Vegas

Racing Bulls hoopt met het uiterlijk een hulde te brengen aan de ‘gedurfde, energieke sfeer en levendige nachtlevenesthetiek’ van Las Vegas. Naast de bolide zullen de ‘holografische’ kleuren ook terugkomen op de werkkleding van het team en de racepakken van de coureurs. “Dit seizoen heeft echt aangetoond hoe belangrijk het voor ons team en onze fans is om een speciale kleurstelling te hebben”, vertelt Racing Bulls-CEO Peter Bayer in het officiële persbericht. “Elk ontwerp is een statement van creativiteit en uitdrukking geworden. Van de gedurfde magenta-look in Miami tot onze samenwerkingen met Slawn en Shaboozey in Silverstone en Austin.”

LEES OOK: Sauber zwaait titelsponsor vaarwel met unieke livery: ‘Op naar de geblokte vlag’

De livery voor de GP Las Vegas is de vierde en laatste speciale kleurstelling voor het team van Racing Bulls. “We zijn ongelooflijk creatief geweest in de manier waarop we de werelden van onze partners in die van ons hebben verweven”, blikt Bayer terug op de eerdere speciale kleurstellingen. “We zijn dankbaar voor hoe zij die spirit hebben omarmd. Hierdoor groeide elke livery uit tot een volledige viering op meerdere fronten om iedereen betrokken te laten voelen. Het jaar afsluiten met dit opvallende Las Vegas-ontwerp voelt als de perfecte manier om een ongelooflijk seizoen van innovatie en samenwerking te bekronen.”

Bekijk de speciale Las Vegas-livery hier:

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.