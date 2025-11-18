Sauber onthulde dinsdag een speciale livery voor de aankomende GP van Las Vegas. Het team neemt alvast afscheid van Stake, het gokplatform dat de afgelopen jaren titelsponsor was van de Zwitserse renstal. De auto’s van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zijn voor de gelegenheid voorzien van geblokte vlaggen, als verwijzing naar de finale van het partnerschap. Vanaf volgend jaar wordt Sauber een Audi-fabrieksteam, wat ook nieuwe sponsors aantrekt.

Sauber kiest voor de derde keer dit jaar voor een speciale livery. Na unieke kleurstellingen in Miami en Spanje kiest het team in Las Vegas voor het vertrouwde groen-zwarte design, ditmaal gecombineerd met geblokte vlaggen. Sauber noemt het ontwerp zelf de ‘Final Lap’-livery. Ook Williams en Alpine hebben speciale liveries onthuld voor het raceweekend in Nevada. De Britten kozen voor een zwart ontwerp ter ere van titelsponsor Atlassian, terwijl Alpine het roze van BWT terugbrengt.

Eerbetoon

“‘Final Lap’ is een opvallend visueel eerbetoon, geïnspireerd op de spanning en emotie van het meest iconische symbool in de Formule 1: de geblokte vlag”, schreef Sauber in een officieel persbericht. “De vloeiende geblokte elementen lopen naadloos over in het diepzwarte carbon en het kenmerkende neongroen van het team. Het resultaat is een dynamische look die onmiskenbaar past bij de neongloed van Las Vegas. Het ontwerp symboliseert bovendien de opwaartse trend van het team in 2025. Het is een ode aan al het harde werk in Hinwil en de passie van onze fans.”

LEES OOK: Audi licht tipje van de sluier, onthult livery voor Formule 1-debuut

“Las Vegas is een race die draait om spektakel, energie en het verleggen van grenzen”, aldus Sauber-teambaas Jonathan Wheatley. “Dat is precies wat deze livery vertegenwoordigt. Het ontwerp is gedurfd, opvallend en zelfverzekerd, en tegelijkertijd een passend eerbetoon aan onze samenwerking met Stake.” Met de overname door Audi in 2026 krijgt Sauber een nieuwe identiteit. Als fabrieksteam van de Duitsers neemt het team afscheid van zowel de bekende sponsors als de gifgroene livery. Audi onthulde vorige week al hun conceptontwerp voor de kleurstelling van 2026.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.