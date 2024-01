De nieuwe wintereditie van FORMULE 1 Magazine is uit! Boordevol exclusieve interviews, columns en boeiende verhalen. Haal ‘m in de winkel, profiteer van fraaie acties of bestel online. Want dit wil je niet missen:

Nyck de Vries

Een exclusief interview met Nyck de Vries over zijn gedwongen exit uit de F1, wat hij daarvan leerde als mens en coureur en hoe zijn passie voor racen nooit verdween. “Je moet niet in teleurstelling blijven hangen.” Dit en meer, ook over zijn doelen en dromen in WEC en Formule E in 2024.

Red Bull-showrunteam

Het showrunteam van Red Bull komt overal en zorgt altijd voor spektakel: van een Texaanse ranch tot racen op een taxibaan in Slowakije. In deze wintereditie vertelt David Coulthard over zijn ervaring en het succes van Red Bulls showrunteam. “Ik voelde me als een van The Beatles.”

Franz Tost

Een afscheidsinterview met Franz Tost: we voeren een goed gesprek met de oud-teambaas van AlphaTauri over het leven naast Formule 1 en over zijn toekomstplannen. “Mijn vrouw en ik hebben nooit discussies gehad over mijn werk.”

Kijkje achter de schermen

Achter de schermen bij de theatershow van Rob Kamphues & Tom Coronel. Een goed duo, niet alleen tijdens de gezamenlijke tv-tijd, maar óók op de theaterplanken.

Lewis Hamilton openhartig

De zevenvoudig wereldkampioen vertelt over zijn levenslessen, mode en het heilige vuur. Hoe denkt Lewis over racen na zijn veertigste? En hoe blijft hij gemotiveerd na twee seizoenen zonder overwinningen?

30 jaar FORMULE 1 Magazine

We bestaan dit seizoen 30 jaar! Ga met ons mee terug in de tijd. Verhalen van Ivo op den Camp over het begin van FORMULE 1 Magazine: “We sliepen op een bank en dronken slechte koffie.”

FORMULE 1 Magazine’s Last Lap

Een interview met olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis. Welke overeenkomsten en verschillen tussen schaatsen en Formule 1 ziet hij? Nuis deelt zijn perspectief op de sport. “Concurrentie is voorwaarde voor vernieuwing.”

Peter van Egmond’s archief

Onze huisfotograaf Peter van Egmond graaft in zijn archief op zoek naar iconische beelden. Over de afgelopen jaren in de Formule 1, op en naast het circuit: retro-gallery!

