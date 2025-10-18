Max Verstappen heeft de sprintrace op het Circuit of the Americas op zijn naam geschreven na een race vol incidenten. De Nederlander kwam als eerste over de streep, terwijl McLaren beide auto’s verloor in de openingsronde. Carlos Sainz reed verrassend naar een derde plaats in de Williams en hield daarbij beide Ferrari’s achter zich.
De race begon met chaos in bocht 1, toen Oscar Piastri werd aangetikt door Nico Hülkenberg en vervolgens in aanraking kwam met teamgenoot Lando Norris. Door de schade vielen beide McLarens uit. Daardoor kon Max Verstappen meer punten pakken dan vooraf gedacht. Carlos Sainz reed een indrukwekkende race in de speciale retro-livery van Williams en wist Lewis Hamilton (P4) en Charles Leclerc (P5) achter zich te houden. Yuki Tsunoda maakte een sterke comeback van P18 naar P7 en pakte daarmee twee belangrijke WK-punten. In de slotfase zorgde een crash tussen Lance Stroll en Esteban Ocon voor een neutralisatie, waarna de race werd beëindigd achter de safety car.
|
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|336
|2
|Lando Norris
|McLaren
|314
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|281
|4
|George Russell
|Mercedes
|244
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|177
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|130
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|89
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|10
|Carlos Sainz
|Williams
|38
|11
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|37
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|36
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|28
|16
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|22
|17
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|18
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|18
|19
|Oliver Bearman
|Haas
|18
|20
|Jack Doohan
|Alpine
|0
|21
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
Lees hier alles over de GP Verenigde Staten
De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.div id=’product-component-1759757978122’>