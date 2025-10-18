Max Verstappen heeft de sprintrace op het Circuit of the Americas op zijn naam geschreven na een race vol incidenten. De Nederlander kwam als eerste over de streep, terwijl McLaren beide auto’s verloor in de openingsronde. Carlos Sainz reed verrassend naar een derde plaats in de Williams en hield daarbij beide Ferrari’s achter zich.

De race begon met chaos in bocht 1, toen Oscar Piastri werd aangetikt door Nico Hülkenberg en vervolgens in aanraking kwam met teamgenoot Lando Norris. Door de schade vielen beide McLarens uit. Daardoor kon Max Verstappen meer punten pakken dan vooraf gedacht. Carlos Sainz reed een indrukwekkende race in de speciale retro-livery van Williams en wist Lewis Hamilton (P4) en Charles Leclerc (P5) achter zich te houden. Yuki Tsunoda maakte een sterke comeback van P18 naar P7 en pakte daarmee twee belangrijke WK-punten. In de slotfase zorgde een crash tussen Lance Stroll en Esteban Ocon voor een neutralisatie, waarna de race werd beëindigd achter de safety car.

﻿CoureurTeamPunten
1Oscar PiastriMcLaren336
2Lando NorrisMcLaren314
3Max VerstappenRed Bull281
4George RussellMercedes244
5Charles LeclercFerrari177
6Lewis HamiltonFerrari130
7Kimi AntonelliMercedes89
8Alexander AlbonWilliams73
9Isack HadjarRacing Bulls39
10Carlos SainzWilliams38
11Nico HülkenbergSauber37
12Fernando AlonsoAston Martin36
13Lance StrollAston Martin32
14Liam LawsonRacing Bulls30
15Esteban OconHaas28
16Yuki TsunodaRed Bull22
17Pierre GaslyAlpine20
18Gabriel BortoletoSauber18
19Oliver BearmanHaas18
20Jack DoohanAlpine0
21Franco ColapintoAlpine0

