Max Verstappen heeft de sprintrace op het Circuit of the Americas op zijn naam geschreven na een race vol incidenten. De Nederlander kwam als eerste over de streep, terwijl McLaren beide auto’s verloor in de openingsronde. Carlos Sainz reed verrassend naar een derde plaats in de Williams en hield daarbij beide Ferrari’s achter zich.

De race begon met chaos in bocht 1, toen Oscar Piastri werd aangetikt door Nico Hülkenberg en vervolgens in aanraking kwam met teamgenoot Lando Norris. Door de schade vielen beide McLarens uit. Daardoor kon Max Verstappen meer punten pakken dan vooraf gedacht. Carlos Sainz reed een indrukwekkende race in de speciale retro-livery van Williams en wist Lewis Hamilton (P4) en Charles Leclerc (P5) achter zich te houden. Yuki Tsunoda maakte een sterke comeback van P18 naar P7 en pakte daarmee twee belangrijke WK-punten. In de slotfase zorgde een crash tussen Lance Stroll en Esteban Ocon voor een neutralisatie, waarna de race werd beëindigd achter de safety car.

﻿ Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 336 2 Lando Norris McLaren 314 3 Max Verstappen Red Bull 281 4 George Russell Mercedes 244 5 Charles Leclerc Ferrari 177 6 Lewis Hamilton Ferrari 130 7 Kimi Antonelli Mercedes 89 8 Alexander Albon Williams 73 9 Isack Hadjar Racing Bulls 39 10 Carlos Sainz Williams 38 11 Nico Hülkenberg Sauber 37 12 Fernando Alonso Aston Martin 36 13 Lance Stroll Aston Martin 32 14 Liam Lawson Racing Bulls 30 15 Esteban Ocon Haas 28 16 Yuki Tsunoda Red Bull 22 17 Pierre Gasly Alpine 20 18 Gabriel Bortoleto Sauber 18 19 Oliver Bearman Haas 18 20 Jack Doohan Alpine 0 21 Franco Colapinto Alpine 0

