Oliver Bearman heeft een tijdstraffing van 5 seconden en 1 strafpunt op zijn superlicentie gekregen na een incident met Liam Lawson tijdens de sprintrace van de Grand Prix van São Paulo. De Brit duwde de Racing Bulls-coureur kort op het gras op het rechte stuk Reta Oposta, vlak voor het ingaan van bocht 4, waar ze vervolgens opnieuw in aanraking kwamen.

Het incident gebeurde in aanloop naar bocht 4, Descida do Lago. Bearman duwde Lawson op het gras en vervolgens gingen ze samen de bocht in. De FIA oordeelde dat Bearman “reed op een manier die als potentieel gevaarlijk werd beschouwd op het rechte stuk tussen bocht 3 en 4”. Met deze straf komt Bearman op 9 van de 12 toegestane strafpunten, waardoor de Haas-coureur dichter bij een schorsing in de buurt komt. Na afloop wilde Bearman niet ingaan op het incident: “Het heeft geen zin om iets over dat incident te zeggen.”

