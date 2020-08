Wolff herhaalt: ‘Mercedes heeft geen rol in Racing Point zaak’

Ferrari en Red Bull beweren dat Mercedes een rol heeft in de Racing Point zaak. Toto Wolff ontkent dat stellig. “Het is complete onzin”, zegt Toto Wolff tegen Motorsport.

Racing Point heeft de brake ducts van Mercedes gekopieerd, maar een aantal teams denken dat het niet bij de brake ducts blijft. Zak Brown vroeg zich na de uitspraak over de brake ducts of de rest van de auto dan wel legaal zou zijn.

De stewards zeiden dat Mercedes niks verkeerds heeft gedaan, maar concurrenten Red Bull en Ferrari denken daar anders over. Zij hintten tijdens de teambazenpersconferentie afgelopen weekend ernaar dat Mercedes een rol heeft in de Racing Point zaak.

“Als het team in kwestie schuldig is omdat zij ontwerpen hebben gekregen, dan is het team, die de ontwerpen gestuurd heeft, ook schuldig”, zei Christian Horner.

Toto Wolff is niet blij met deze aantijgingen. “Dat argument is complete onzin. Ik zal mijn merk altijd verdedigen, als iemand het via deze route wil spelen”, aldus Wolff. “Naast het racen op de baan is het politieke gevecht ook heel belangrijk”, zegt de teambaas van Mercedes.

“De Racing Point zaak is een kans voor onze tegenstanders om ons onder druk te zetten. Maar eerlijk gezegd heeft het geen impact op ons of op Racing Point. De FIA is duidelijk geweest”, sluit Wolff af.

