Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich kritisch uitgelaten over voormalig wedstrijdleider Michael Masi, die een belangrijke rol speelde in de titelbeslissende race in Abu Dhabi. Wolff omschrijft Masi als een ‘risico voor de sport’ en ‘bijna respectloos naar coureurs’.

Het is al een paar maanden geleden dat de Grand Prix van Abu Dhabi, waar Max Verstappen ten koste van Lewis Hamilton de zege én de titel pakte, flinke controverse opleverde. Met name het handelen van wedstrijdleider Masi kwam onder een vergrootglas te liggen. Hij volgde in de slotfase van de race de regels omtrent de safetycar niet helemaal volgens het boekje op. Het kwam de Australiër op veel kritiek te staan en het kostte hem uiteindelijk de kop, aangezien de FIA besloot om de structuur aan te passen. Nu zijn er twee wedstrijdleiders die de taken afwisselen en daarbij ondersteund worden door de Virtual Race Control Room en senior advisor Herbie Blash.

Na deze stappen maakte Mercedes-teambaas Toto Wolff duidelijk dat hij geen behoefte heeft aan een gesprek met Masi. Op de woensdag voor die veelbesproken race zat Wolff wel nog samen met Masi te lunchen. “Ik zei dat ik hem wilde vertellen, zonder hem te betuttelen, dat hij kritiek moest accepteren en zich van daaruit moest ontwikkelen”, zegt Wolff tegen Press Associaton. “Ik zei hem dat Lewis dat elke dag doet, maar dat hij [Masi] het altijd beter leek te weten.”

“Ik wilde hem niet beïnvloeden, maar gewoon mijn oprechte feedback geven dat hij de meningen van buitenaf niet moet blokkeren als zijnde gewoon fout”, vervolgt Wolff. “Je hoort van coureurs hoe de drivers’ briefing verloopt en sommige jongens zeiden dat het bijna respectloos was hoe hij sommigen behandelde.”

Wolff vervolgt: “Hij was een risico voor de sport omdat iedereen maar over Abu Dhabi en de wedstrijdleider bleef praten, terwijl mensen het niet over de wedstrijdleider zouden moeten hebben. Hij moet iemand zijn die zijn werk doet en ervoor zorgt dat de race op zondag volgens de regels verloopt”, aldus de Oostenrijker.

Na drie races heeft Wolff al een beter beeld kunnen krijgen van de nieuwe wedstrijdleiding. Niels Wittich heeft die taak in de eerste drie races op zich genomen en hoewel de Mercedes-teambaas over het algemeen tevreden is, heeft hij toch nog een kritiekpuntje met betrekking tot de regel dat coureurs geen sieraden mogen dragen tijdens het racen, dat in Australië nog eens benadrukt werd door Wittich.

“Hij heeft de eerste races op respectvolle wijze geleid en heeft niks verkeerd gedaan”, oordeelt Wolff. “Maar dat van die sieraden, is dat wel een strijd die hij in dit stadium wil voeren? Maar als dit de grootste ongelukkige misstap van de wedstrijdleider blijkt te zijn, dan zou ik dat duizend keer liever hebben.”

Foto: Motorsport Images