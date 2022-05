Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat zijn team ‘voor het eerst’ merkt dat de data niet overeenkomen met de feedback van Lewis Hamilton en George Russell. Hij noemt de huidig situatie voor Mercedes ‘saai’ en stelt dat zij in een niemandsland rijden.

Mercedes pakte achttien punten in Miami, waar Russell als vijfde en Hamilton als zesde over de streep kwamen. Ze hadden uiteindelijk op meer gehoopt in Miami, zeker na de veelbelovende vrijdag waar het team experimenteerde en de dag als snelste afsloot. Teambaas Toto Wolff kon niet echt genieten van de race van Mercedes.

“Uiteindelijk is er geen blij moment: het is op dit moment een beetje saai”, windt Wolff er geen doekjes om. Hij benadrukt dat hij geen krantenkoppen wil creëren met zijn uitspraken, maar blijft nog altijd kritisch op de prestaties van zijn team tot nu toe. “We zijn het derde snelste team. We zitten als het ware in een niemandsland. We hadden een goede vrijdag, we moeten analyseren hoe dat mogelijk was.”

“We zullen naar alle data kijken en proberen uit te zoeken hoe we zulke goede sessies op de vrijdag hadden”, vervolgt Wolff. “We zijn vanaf het begin een beetje door de mist gevlogen. Het is duidelijk dat de potentie er is en dat ze snel is, maar we begrijpen nog niet helemaal hoe we alle potentie kunnen benutten. De auto is waarschijnlijk lastig te besturen, op het randje en presteert wisselvallig”, schat Wolff in hoe Lewis Hamilton en George Russell de W13 ervaren.

Wat Wolff vooral verbaast, is dat Mercedes ‘voor het eerst’ worstelt om de gegevens en het gevoel van de coureurs over elkaar heen te leggen. “Dat maakt het nog moeilijker.” Het blijft voorlopig een lange lijdensweg voor Mercedes, denkt de Oostenrijker. “Het is een pijnlijk proces om alle data te ontleden, het duurt erg lang en soms laat de data niet zien wat de coureurs ons vertellen en zij hebben hun handen vol aan de auto. Het is niet fijn, comfortabel of voorspelbaar om te besturen. Maar de data laten die grote schommelingen niet zien”, besluit de Mercedes-teambaas.