Mercedes heeft met de W13 nog ‘genoeg ruimte voor verbetering’, stelt teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker ziet nog ‘heel wat potentieel’ in de W13 en weet dat zijn team de uitdaging graag aangaat om het maximale uit de auto te halen.

Na de testdagen in Barcelona en Bahrein begon weer het bekende spelletje tussen de teams, waarbij niemand de favorietenrol toegedicht wil krijgen. Ook bij Mercedes zien ze zichzelf als de underdogs voor de start van het seizoen. Lewis Hamilton was ervan overtuigd dat de W13 op dit moment niet goed genoeg is om voor de zeges te gaan en het zou nu met name tussen Red Bull en Ferrari gaan. Hamilton benadrukte wel dat ‘Mercedes het beste team’ is en dat ze de problemen van de testdagen, vooral het porpoising, te boven kunnen komen. Ook teambaas Toto Wolff ziet nog ruimte voor verbetering.

“We hebben genoeg afstellingen geprobeerd en hebben goede vooruitgang geboekt in het begrijpen van onze beperkingen”, blikt Wolff vooruit op de eerste race van het nieuwe seizoen. “Er is nog steeds genoeg ruimte voor verbetering. Er zit nog heel wat potentieel in de W13 en we houden van de uitdaging om de auto beter te begrijpen om zo het maximale eruit te halen. Daar zullen we ons de komende dagen, weken en maanden op concentreren.”

Dit weekend zal pas echt duidelijk worden wat de nieuwe rangorde is. Voor Wolff is het nog maar de vraag waar Mercedes staat, maar ‘dat maakt het nieuwe seizoen en dit nieuwe tijdperk juist zo spannend’. “Het is een schone lei voor iedereen. Zoals we altijd zeggen: we houden van de Formule 1 omdat de stopwatch nooit liegt. We zullen dit weekend pas de competitieve waarheid zien in de kwalificatie. Ik ben benieuwd wat dit weekend in petto heeft…”, besluit de Oostenrijker.