Zanger van beroep, Zandvoorter van geboorte. Oftewel, Yves Berendse. De man achter grote hits als Zin in jou, Terug in de tijd en Nachtenlang was afgelopen zondag één van de attracties tijdens de Dutch GP. Sterker nog, behalve in de fanzone bracht hij voor de start ook op de grid zijn vocale kwaliteiten ten gehore. “Dit is absoluut één van de hoogtepunten uit mijn carrière.”

In editie 13 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Yves Berendse over de Formule 1 en de impact die de Dutch GP op zijn geboortedorp heeft gehad. Hieronder alvast een kleine passage uit het artikel.

– Je woont tegenwoordig niet meer in Zandvoort, maar kun je aangeven wat de impact is geweest van de terugkeer van de Formule 1?

“Het is zo belangrijk voor Zandvoort dat het de laatste jaren weer op een positieve manier in het nieuws komt, zowel nationaal als internationaal. Er is namelijk best wel een tijd geweest dat Zandvoort, eh, laat ik het netjes zeggen, niet bepaald de mooiste en meest chique badplaats van ons land was. Terwijl het voor de oorlog echt heel mooi was, als je afgaat op oude foto’s en verhalen. Op een gegeven moment is er verval opgetreden, maar gelukkig hebben ze de afgelopen jaren een enorme inhaalslag gemaakt. Mede dankzij de Formule 1. Er zijn echt grote stappen vooruit gezet. En als ik zie wat dit allemaal doet met en betekent voor de mensen die hier wonen en alle ondernemers, dat is echt ongekend. Iedereen vindt het leuk. Er is niemand die dit niet leuk vindt, volgens mij.”

– En Zandvoort staat weer op de kaart…

“Zo is dat! En hoe! Beelden van de Formule 1 in Zandvoort gaan de hele wereld over. De Formule 1 heeft echt enorm veel betekend voor Zandvoort. Als je uit het buitenland komt en je denkt, ik ga een keer met mijn gezin lekker naar Nederland en je wilt naar een badplaats, dan is Zandvoort de eerste naam die in je hoofd opkomt. En wat ik zei, dat is wel eens anders geweest. Kortom, jammer dat de Formule 1 weggaat, maar laten we er vooral volgend jaar nog een laatste keer enorm van genieten.”

Copyright foto boven: Instagram yvesberendse

Lees hier alles over GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.