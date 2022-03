Guanyu Zhou moet nog aan de start verschijnen van zijn eerste Formule 1-race, maar voelt nu al minder druk dan toen hij vorig jaar in de Formule 2 reed. De Chinees zegt klaar te staan om de uitdaging aan te gaan: “Ik zal proberen de rookies van vorig jaar te verslaan.”

Zhou maakt dit jaar de overstap van de Formule 2 naar de Formule 1. Hij zal bij Alfa Romeo de teamgenoot van de ervaren Valtteri Bottas worden. Zhou is dit jaar de enige rookie en dus zullen er veel ogen op hem gericht zijn, maar daar merkt hij tot nu toe nog weinig van.

“Ik ben de enige rookie op de Formule 1-grid, dat zorgt wel voor wat druk maar dat doet niks met me”, zegt Zhou. “Ik voelde vorig seizoen in de Formule 2 meer druk. Er waren te veel mensen die me aan het einde van mijn Formule 2-campagne in de gaten hielden.”

“Dat zorgde voor veel druk, maar ik ging daar volgens mij wel goed mee om”, vervolgt de Chinees. “Ik heb me in alle jaren dat ik al race mentaal kunnen aanpassen. Maar over het algemeen is de Formule 1 een nieuwe ervaring en ik moet eraan wennen, met name aan het begin. Ik ben er klaar voor om de rookies van vorig jaar te volgen. Ik zal proberen ze te verslaan en mijn energie op de baan te ontwikkelen.”