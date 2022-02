Guanyu Zhou vindt dat zijn prestaties in de Formule 2 bewijzen dat hij een plaats in de Formule 1 heeft verdiend. De Chinees debuteert dit jaar de koningsklasse bij Alfa Romeo, waar hij teamgenoot wordt van Valtteri Bottas.

Als het Formule 1-seizoen over ruim een maand van start gaat staat er slechts één rookie op de startgrid. Guanyu Zhou maakt als eerste Chinese coureur zijn Grand Prix-debuut. Hij vervangt bij Alfa Romeo de afgedankte Antonio Giovinazzi. Die laatste liet bij zijn afscheid optekenen dat de keuze van Alfa voor Zhou een financiële was, maar Zhou is vast van plan om het stempel van pay driver van zich af te schudden. “In de Formule 2 heb ik laten zien dat ik in huis heb wat nodig is voor de F1”, aldus Zhou in een interview met het Zwitserse Blick. “Ik heb daar races gewonnen en meegestreden om de titel. Nu is het aan mij om ook in de Formule 1 te laten zien wat ik kan.”

Geen veldvulling

Dat Zhou inmiddels als veldvulling wordt ingeschat, vindt de 22-jarige coureur uit Shanghai onzin. “Ik heb mezelf altijd moeten bewijzen. In de Formule 4, Formule 3 en Formule 2, ik moest races winnen en voor de titel racen.”

Op die ladder naar de Formule 1 heeft Zhou al op jonge leeftijd veel offers moeten brengen. “In China is het heel moeilijk om te komen waar ik nu ben. Ik moest deze droom op zeer jonge leeftijd vol najagen. Ik ben in 2012 naar Engeland verhuisd. Het is moeilijk om je te vestigen, omdat je eerst de taal moet leren om überhaupt iets te begrijpen. Ook sportief gezien was het moeilijk, want het niveau ligt in Europa een stuk hoger.”Zhou komt eind deze maand in Barcelona voor het eerst in actie met de nieuwe Alfa Romeo, de C42. “Ik kan niet wachten tot het begint”, aldus een ongeduldige Zhou. “In mijn eerste jaar wil ik eerst echt mijn plek veroveren in de Formule 1 en dan mijn eerste WK-punten scoren.”

