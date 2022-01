Guanyu Zhou is blij dat hij in zijn eerste jaar in de Formule 1 Valtteri Bottas als teamgenoot heeft. Bottas is volgens Zhou namelijk de perfecte teamgenoot: “Hij is heel open.”

Alfa Romeo heeft dit jaar een heel andere line-up dan vorig jaar. Kimi Räikkönen nam afscheid van de Formule 1 terwijl Antonio Giovinazzi de deur gewezen werd en dit jaar in de Formule E actief is. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou moeten het Zwitserse team weer naar voren zien te werken. In Bottas heeft het team een zeer ervaren coureur terwijl Zhou de overstap maakt van de Formule 2 en dus genoeg te leren heeft. Des te blijer de Chinees is dat hij Bottas als teamgenoot heeft.

“Voor een rookie is er geen betere optie dan Bottas als teamgenoot te hebben in het eerste seizoen”, stelt Zhou tegen Motorsport-Total.com. “Hij is een heel open coureur. Hij deelt zijn informatie en praat met het team en met mij. Dat helpt enorm.”

Lees ook: Alfa Romeo houdt deur open voor Ferrari-coureur in de toekomst

Zhou hoopt dat Bottas hem zal helpen in zijn debuutseizoen. Hij verwacht dat de Fin daar goed bij kan helpen, aangezien hij ‘een geweldige referentie en een zeer sterke teamgenoot’ is. “Van alle coureurs zijn er maar een paar die Lewis Hamilton in de kwalificatie kunnen verslaan – en hij is daar één van.”

Zhou verwacht niet dat hij Bottas zomaar zal verslaan. “Ik weet dat ik heel hard moet werken en me snel moet aanpassen aan de hele Formule 1 en de nieuwe auto als ik hem wil verslaan”, aldus Zhou.

Foto: Motorsport Images