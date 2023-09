Voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore werd bekendgemaakt dat Guanyu Zhou volgend jaar ook nog voor Alfa Romeo zal rijden. De Chinese coureur grapte al dat de keuzes beperkt waren omdat er niet zoveel zitjes beschikbaar waren. Maar nu blijkt dat dat de andere kant op niet gold. Alfa Romeo schijnt namelijk best wel veel rond te hebben gekeken naar andere coureurs dan Zhou.

Sowieso had het team binnen de eigen gelederen al een goede opvolger klaarstaan. Theo Pourchaire, die dit jaar aan kop gaat in de titelstrijd in de Formule 2, zit namelijk in de Sauber Driver Academy. De geruchten stelden al dat Pourchaire een sterke kandidaat was voor het zitje bij Alfa Romeo. Maar het team heeft ook bij de huidige F1-concurrenten gekeken naar mogelijke vervangers, zo stelt gerespecteerd F1-journalist Roger Benoit in Blick.

LEES OOK: Opgeluchte Zhou over nieuw contract: ‘Waren niet heel veel plekken beschikbaar’

De grootste kanshebber was Nico Hülkenberg. Aangezien Alfa Romeo de komende jaren zal veranderen in Audi, was het voor het Duitse merk erg interessant om een Duitse coureur erbij te hebben. Hülkenberg heeft zich dit jaar bewezen als een sterke coureur in de kwalificatie. Daarnaast heeft hij ook nog geschiedenis bij het team. In 2013 reed de Duitser ook al voor het team toen het nog Sauber heette. Hülkenberg zelf was wel bereid om te gaan, maar schijnbaar hield Haas-teambaas Günther Steiner dat tegen. Niet lang voor de aankondiging van Zhou werd dan ook bekend dat Haas de beide coureurs volgend jaar zal behouden.

De andere coureur waar Alfa Romeo naar keek was Felipe Drugovich, Formule 2 kampioen van 2022 en huidige reservecoureur bij Aston Martin. Drugovich dreigt volgend seizoen voor het tweede jaar op rij aan de zijlijn te blijven staan. Bij Aston Martin is er geen plek vrij en Drugovich heeft consequent kansen uit andere competities afgeslagen. Zonder duidelijke reden is er uiteindelijk ook niet voor Drugovich gekozen bij Alfa Romeo. De line-up voor volgend jaar blijft dus onveranderd bij de Zwitserse renstal.

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!