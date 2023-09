Guanyu Zhou heeft zijn contract bij Alfa Romeo met één jaar verlengd. De Chinese coureur is daarmee verzekerd van zijn derde jaar in de Formule 1. Alfa Romeo, dat de komende jaren zal veranderen in Audi, kiest dus voor stabiliteit komende seizoen. Zhou voelt zich in ieder geval zeker op zijn plek bij de Zwitserse renstal.

“Er is erg veel vertrouwen tussen mij en het team”, vertelt Zhou bij de persconferentie in Singapore. “Ik ben erg blij dat ik Alfa Romeo kan helpen met deze stap richting de toekomst. Samen met Valtteri en de andere mensen in het team gaan we nu helpen de auto nog verder te verbeteren. Ook volgend jaar moeten we ons blijven verbeteren als team.”

De verlenging van één jaar is niet bijzonder lang. Het betekent dat Zhou volgend jaar opnieuw de onderhandelingen in zal moeten gaan, in een jaar dat er erg veel meer contracten aflopen en er dus veel meer kapers op de kust liggen voor zijn stoeltje. Maar de coureur snapt erg goed dat het team voor een korte verlenging heeft gekozen.

“Het is nu maar voor één jaar. Daarna zal het team meer en meer in de nieuwe fase van ons project komen en wordt er daarna gekeken wat de beste keuze is.” Op de vraag of Zhou ook naar andere teams heeft gekeken, antwoordde de coureur: “Volgens mij werd het wel redelijk duidelijk toen de meeste teams hun coureurs vastlegden. Ik was in de eerste helft van het seizoen vooral gefocust op het verbeteren van mijn resultaten. In de tweede helft hield ik me pas bezig met mijn contract. Maar ja, het is niet alsof er nou heel veel plekken beschikbaar waren.”

Doelen

De contractverlenging van Zhou was nog niet echt een voldongen feit. De Chinees heeft in zijn eerste twee jaar in de sport nog niet echt potten weten te breken en er doken al geruchten op dat F2-koploper Theo Pourchaire het stoeltje volgend jaar over zou gaan nemen. Zhou onthult nu dat het team hem dan ook bepaalde opdrachten gaf om zijn zitje te behouden.

“Het team gaf me wel doelen voor dit jaar. Ik moest iedere race in de buurt van mijn teamgenoot zitten of op gelijke snelheid als hij. Het team en ik zijn allebei erg blij met wat we dit jaar hebben bereikt. Misschien niet zozeer wat betreft de resultaten, vorig jaar waren we zesde als team, nu moeten we veel meer ons best doen om punten te behalen. Dat we nu negende zijn, dat is niet waar we zouden moeten staan. Dus als team kunnen we nog steeds wel een stap vooruit zetten. Maar voor mij persoonlijk ben ik blij met de vooruitgang die ik heb geboekt, het lukt alleen nog niet echt om dat in punten om te zetten.”

