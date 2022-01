Alfa Romeo sluit niet uit dat het in de toekomst weer plaats zal bieden aan een Ferrari-junior. Het team koos ervoor om Guanyu Zhou een zitje te geven in plaats van Antonio Giovinazzi, die gesteund werd door Ferrari.

Alfa Romeo besloot om het contract van Antonio Giovinazzi niet te verlengen. In plaats daarvan koos het team voor Guanyu Zhou, die van de Alpine Academy overkomt. Daarmee is er minder connectie met Ferrari gekomen, aangezien Giovinazzi jarenlang onderdeel was van de Ferrari Drivers Academy en ook door Ferrari gesteund werd. Dat Alfa Romeo nu gekozen heeft voor een coureur die niet van Ferrari komt, betekent volgens teambaas Frédéric Vasseur niet meteen dat er in de toekomst geen plek meer is voor Ferrari-coureurs.

“Dat we voor een andere optie hebben gekozen, betekent niet dat we in de toekomst geen kans meer hebben om opnieuw met Ferrari samen te werken”, zegt Vasseur in gesprek met Motorsport-Total. “Het moet per geval besloten worden, want je kunt niet de rijdersbezetting voor de komende tien jaar plannen en zeggen: ‘Oké, in de komende tien jaar krijg je een rookie.’ Bovendien hoeft Ferrari niet elk jaar een coureur te hebben”, aldus de Fransman.

Het is volgens Vasseur duidelijk voor beide partijen dat er niet elk seizoen een Ferrari-coureur bij Alfa Romeo zal plaatsnemen. “Ze hebben niet eens elk jaar een coureur”, benadrukt Vasseur. “We moeten dus van geval tot geval werken en dat begrijpen beide partijen absoluut”, besluit de Alfa Romeo-teambaas.