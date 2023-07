René Lammers, de zoon van voormalig F1-coureur Jan Lammers, is kampioen geworden in het Europese kartkampioenschap. De vijftienjarige Nederlander was al vrijwel zeker van de overwinning, maar deed daar in de laatste race nog een schepje bovenop.

De finale van het kampioenschap werd verreden in het Italiaanse Cremona. Lammers stond voorafgaand aan de race al op kop in het kampioenschap met zes punten voorsprong. Tenzij de Nederlander gediskwalificeerd zou worden, was hij al praktisch zeker van de titel. Tijdens de heats voorafgaand aan de race verzekerde Lammers zich al van 25 extra punten. Met een startpositie van P2 stond Lammers er goed voor in de race.

Kartvaders Lammers, Bleekemolen en Coronel over de dromen van hun kinderen

Tijdens de race kwam er een code slow, waardoor Lammers twee plekken terugzakte. Vanaf daar reed de Nederlander voorzichtig en zelfbehoudend, waardoor hij als vierde uiteindelijk de finish bereikte. Het was voldoende om de titel veilig te stellen.

De categorie waarin Lammers nu de titel heeft veroverd wordt gezien als een van de hoogste niveaus van karten. Veel coureurs die daarin winnen, maken de overstap naar raceauto’s. Onder de voormalige kampioenen bevinden zich onder andere Lando Norris, George Russell, Sebastian Vettel en Max Verstappen.

