Tien winnaars, waarvan eentje tweemaal: het was in de geschiedenis van de 24 uur van Le Mans tot nu toe elf keer ‘Oranje boven’. Een overzicht van de Nederlandse successen: komt er een twaalfde victorie bij in de 92e editie van de 24 uur van Le Mans?

‘Nederlands elftal’ is een omschrijving die je dit weekend niet alleen aan het EK voetbal kunt koppelen, maar ook aan de 24 uur van Le Mans. Want het was precies een elftal zeges dat coureurs uit ons land tot nu toe boekten in ’s werelds meest bekende langeafstandsrace. Voor dat aantal malen ‘Oranje boven’ tekenden tien man, waaronder een iemand tweemaal: Gijs van Lennep.

Een van de meest bijzondere Nederlandse overwinningen was die van in 2008. Toen waren Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merkesteijn met z’n drieën de beste in de LMP2.

Nederlandse winnaars:

1971: Gijs van Lennep (overall, Porsche)

1976: Gijs van Lennep (overall, Porsche)

1988: Jan Lammers (overall, Jaguar)

1999: Patrick Huisman (LMGT, Porsche)

2003: Peter Kox (GTS, Ferrari)

2008: Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merkesteijn (LMP2, Porsche)

2017: Ho-Pin Tung (LMP2, Oreca)

2021: Robin Frijns (LMP2, Oreca)

2023: Nicky Catsburg (LMGTE Am, Corvette)

