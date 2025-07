Aan memorabele momenten geen gebrek in 75 jaar Formule 1. Sommige met een traan, anderen met een lach. Maar voor altijd in het collectieve of individuele geheugen gegrift. Betrokkenen uit de vaderlandse autosport delen, in willekeurige volgorde, hun favoriete moment, herinnering of hoogtepunt uit de rijke F1-historie. DEEL 1: Jan Lammers.

Jan Lammers, oud-coureur en sportief directeur van de Dutch GP, kiest voor een zege met bijzonder gevoel. “De eerste van Max Verstappen in Zandvoort, bij de comeback van de Nederlandse Grand Prix na 36 jaar. Dat moment vertelt een heleboel dingen. Namelijk, A: een Nederlander in de Formule 1 die zo succesvol is en in Zandvoort wint. En dat in een Grand Prix waarvan een terugkeer bijna onmogelijk leek. En B: het gebeurt ook nog eens in het jaar waarin hij wereldkampioen wordt. Dus voor mij is dat hét moment, wat betreft Zandvoort dan.”

‘Hero to zero’

Lammers’ eigen F1-avontuur mag niet onbesproken blijven. “Mijn beste ervaring als coureur was de vierde startpositie in Long Beach. Het zag er toen voor het eerst naar uit dat ik de kans had op het podium te komen, en dat met een heel klein privéteam. Na 200 meter ging de aandrijving kapot: het werd zo een ‘hero naar zero beleving’ die heel snel én karaktervormend was.”

Voor Lammers zijn het twee specifieke momenten die hem bijblijven. Zonder daarmee anderen tekort willen doen in de 75 jaar Formule 1. “Want Senna, Schumacher, Hamilton, Lauda, Clark, noem ze allemaal maar op: dat zijn natuurlijk mensen die allemaal op hun eigen manier iets heel bijzonders gedaan in de sport. Alleen met die nuance kies ik dan voor de twee momenten die ik beschreef. Evenement, beleving, Nederlandse autosport, jonge coureur; het komt allemaal samen.”

