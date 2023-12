Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van het afgelopen seizoen. Met vandaag: Frank tijdens de Dutch GP van Zandvoort.

De Formule 1-wereld is een bijzondere wereld om als journalist in te werken. In de paddock ontstaan vriendschappen (of liefdes) voor het leven. Er bestaat rivaliteit, animositeit en collegialiteit tussen mensen zoals in iedere werkomgeving, maar het internationale karakter, de dynamiek en de intensiteit van de Formule 1 zorgen toch voor een extra dimensie. Je reist immers met elkaar de wereld over en leeft in een kleine bubbel, waarin lief en leed met elkaar wordt gedeeld.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

En dus is iedere race – zeker de eerste na de zomerstop – ook een weerzien met vrienden en bekenden. Je praat elkaar bij over de alledaagse zaken en spreekt ’s avonds af voor een hapje en een drankje. Zo ook in Zandvoort. De strandtenten waren op de donderdag al vol tot in de kleine uurtjes.

De Dutch GP van Zandvoort betekende de laatste race van Ivo Op den Camp, de Formule 1-journalist van De Limburger die met pré-pensioen gaat. Op den Camp volgde de sport al op de voet in de jonge jaren van Jos Verstappen. Hij kent de Formule 1-wereld en de Formule 1-wereld kent hem. Zijn afscheid van de sport mochten we als collega’s dus niet zomaar laten passeren.

Donderdagavond kwam op initiatief van de Nederlandse Sport Pers een klein, maar illuster gezelschap bijeen voor een verrassingsetentje met Op den Camp als stralend middelpunt. Oudgedienden als Coo Dijkman (ex-Telegraaf) en Hans Botman (ex-AD) schoven aan, maar ook Jan Lammers, Raymond Vermeulen en Jos Verstappen waren van de partij. Smakelijke anekdotes uit vervlogen tijden, bespiegelingen en bekentenissen passeerden de revue. En ondertussen werd de inwendige mens vanzelfsprekend niet vergeten.

Het was de perfecte avond. Op één aspect na: de groepsfoto aan het eind. Een scheurtje in de lens van de camera en een ober zonder gevoel voor fotografie zorgden voor een onduidelijke foto. Excuus hiervoor. Belangrijker: de mooie herinneringen blijven. Evenals de vriendschap.

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!